Суд приговорил третьего фигуранта дела о покушении на Аксенова к 18 годам

В ноябре 2023 г. он прибыл в Крым, где арендовал помещение с камерой наружного наблюдения. Доступ к ней Ананьев передал руководителю группы для отслеживания дорожной обстановки. По данным суда, подсудимый приобрел и хранил взрывное устройство, электродетонатор и другие компоненты. Их обнаружили правоохранители 2–3 февраля 2024 г.