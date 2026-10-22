Суд приговорил третьего фигуранта дела о покушении на Аксенова к 18 годам
Южный окружной военный суд приговорил Владимира Ананьева, третьего фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые четыре года он проведет в тюрьме. Суд также назначил ему штраф в размере 600 000 руб., следует из сообщения суда.
По версии следствия, с февраля 2022 г. по май 2023 г. гражданин Украины создал организованную группу для подрыва служебного автомобиля Аксенова с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. Ананьев отвечал за хранение взрывчатки и подготовку условий для совершения преступления.
В ноябре 2023 г. он прибыл в Крым, где арендовал помещение с камерой наружного наблюдения. Доступ к ней Ананьев передал руководителю группы для отслеживания дорожной обстановки. По данным суда, подсудимый приобрел и хранил взрывное устройство, электродетонатор и другие компоненты. Их обнаружили правоохранители 2–3 февраля 2024 г.
В июне 2025 г. суд приговорил другого фигуранта дела Владимира Боднаря к 13 годам заключения. Еще одна участница группы, Оксана Шевченко, получила 10 лет лишения свободы в мае того же года.
В феврале 2024 г. ФСБ сообщила о задержании всех троих фигурантов. По данным ведомства, у них изъяли самодельные взрывные устройства и другие компоненты.