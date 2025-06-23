Суд приговорил к 13 годам фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма
Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы второго фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимира Боднаря. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Бондаря обвинили по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Первые три года своего заключения осужденный проведет в тюрьме, остальное время – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд также назначил Боднарю штраф в размере 500 000 руб.
Прокуратура передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на Аксенова 10 февраля. По версии следствия, в феврале 2022 г. житель Украины собрал группу для совершения теракта в Крыму. Двое фигурантов следили за маршрутами передвижения автомобиля Аксенова, разрабатывая детали покушения. Затем еще одним членом группы стал мужчина, хранивший составляющие, необходимые для изготовления самодельной бомбы. Радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник привезли из Запорожской области и спрятали в гараже в Симферополе.
Фигуранты дела не смогли совершить запланированный теракт, так как в начале февраля 2024 г. были задержаны. Они ответят по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств».
В середине мая суд приговорил еще одного фигуранта данного дела Оксану Шевченко к 10 годам лишения свободы. В отношении третьего члена группы – Владимира Ананьева еще идет судебное следствие.