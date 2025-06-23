Суд приговорил к 13 годам фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма

Прокуратура передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на Аксенова 10 февраля. По версии следствия, в феврале 2022 г. житель Украины собрал группу для совершения теракта в Крыму. Двое фигурантов следили за маршрутами передвижения автомобиля Аксенова, разрабатывая детали покушения. Затем еще одним членом группы стал мужчина, хранивший составляющие, необходимые для изготовления самодельной бомбы. Радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник привезли из Запорожской области и спрятали в гараже в Симферополе.