Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Суд приговорил к 13 годам фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы второго фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимира Боднаря. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Бондаря обвинили по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств). 

Первые три года своего заключения осужденный проведет в тюрьме, остальное время – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд также назначил Боднарю штраф в размере 500 000 руб.

Прокуратура передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на Аксенова 10 февраля. По версии следствия, в феврале 2022 г. житель Украины собрал группу для совершения теракта в Крыму. Двое фигурантов следили за маршрутами передвижения автомобиля Аксенова, разрабатывая детали покушения. Затем еще одним членом группы стал мужчина, хранивший составляющие, необходимые для изготовления самодельной бомбы. Радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник привезли из Запорожской области и спрятали в гараже в Симферополе.

Фигуранты дела не смогли совершить запланированный теракт, так как в начале февраля 2024 г. были задержаны. Они ответят по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств».

В середине мая суд приговорил еще одного фигуранта данного дела Оксану Шевченко к 10 годам лишения свободы. В отношении третьего члена группы – Владимира Ананьева еще идет судебное следствие.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных