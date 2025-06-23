Силовики задержали готовившего теракт на нефтехимическом комплексе в Татарстане
В Нижнекамске сотрудники ФСБ по Татарстану задержали местного жителя, который планировал совершить теракт на нефтехимическом комплексе по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в региональном ведомстве, передает ТАСС.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).
По данным ФСБ, мужчина должен был забрать взрывное устройство из тайника, пронести его на территорию комплекса и заложить. Планировалось, что после этого он покинет страну. Сообщается также, что задержанный работал на данном предприятии.
16 июня в Херсонской области задержали россиянина 1974 г. р., которого завербовали украинские спецслужбы для совершения теракта в отношении представителей региональных органов власти. Он планировал взорвать автомобиль одного из чиновников.