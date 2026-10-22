Дмитриев: Путин и Уиткофф договорились продолжить диалог по Украине
Россия и США договорились продолжить обсуждение урегулирования конфликта на Украине по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Об этом заявил спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на Веронском евразийском экономическом форуме.
Он назвал состоявшийся 21 октября российско-американский диалог прекрасным. По словам Дмитриева, договоренность о продолжении обсуждения украинского конфликта стала главным результатом переговоров.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге и продолжалась более трех часов. С российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков и Дмитриев. К переговорам по видеосвязи присоединился зять президента США Джаред Кушнер.
По итогам встречи Ушаков сообщил, что Путин выразил готовность возобновить трехсторонние переговоры России, США и Украины в 10-х числах ноября. Центральной темой обсуждения стало украинское урегулирование, включая новые предложения Вашингтона.
Позднее Уиткофф назвал переговоры с Путиным конструктивными. По его словам, стороны продолжат диалог на техническом уровне в трехстороннем формате с участием Украины.