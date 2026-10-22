Дмитриев: Путин и Уиткофф договорились продолжить диалог по Украине

Встреча Путина и Уиткоффа прошла 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге и продолжалась более трех часов. С российской стороны в ней участвовали помощник президента Юрий Ушаков и Дмитриев. К переговорам по видеосвязи присоединился зять президента США Джаред Кушнер.