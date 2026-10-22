Баланова объяснила логику M&A-сделок «Национальной медиа группы»Стратегическая цель холдинга – лидерство на рынке информации и развлечений
M&A-сделки позволяют «Национальной медиа группе» (НМГ) добиваться достижения стратегической цели – лидерства на рынке информации и развлечений. Об этом заявила гендиректор НМГ Светлана Баланова, выступая в четверг, 22 октября, на конференции «Медиабизнес» делового издания «Ведомости». В рамках сделок холдинг в первую очередь покупает «время и компетенции», пояснила она.
«Медиалогия» – сильный игрок в сегменте мониторинга распространения информации и управления репутацией, отметила Баланова. НМГ, в свою очередь, привносит в его деятельность медийную экспертизу – понимание, какие инструменты востребованы именно медийным и развлекательным рынком, уточнила она. Например, уже после M&A-сделки «Медиалогия» запустила Российский рейтинг сериалов – новый продукт, который комплексно оценивает популярность сериалов у российских зрителей во всех средах смотрения, напомнила Баланова. По ее словам, такой инструмент полезен для создателей контента, дистрибуторов, инвесторов и зрителей. НМГ купила «Медиалогию» в декабре 2025 г., сумма сделки не раскрывалась.
Сделка по приобретению контрольной доли «Комсомольской правды» добавила в портфель МИЦ «Известия» (входит в НМГ) «одного из сильнейших игроков на российском медиарынке», также сказала Баланова. Как результат, еженедельная аудитория этого МИЦ теперь составляет более 50 млн человек, отметила глава НМГ. МИЦ «Известия» объявил о покупке контрольной доли издательского дома «Комсомольская правда» в сентябре 2025 г., сумма сделки не раскрывалась.
Сделка по вхождению в уставный капитал компании-собственника билетно-пропускной системы «Лайм», с одной стороны, открывает для НМГ «перспективы самостоятельного роста», заявила Баланова. За счет нее холдинг вышел на рынок цифровых решений для парков развлечений, пояснила она. С другой стороны, эта сделка аналитически укрепляет выход НМГ в офлайн-сегмент, отметила Баланова. Об этой сделке в сентябре писали «Ведомости», ее стоимость также не была обнародована.
Группа диверсифицирует бизнес: стратегическая задача – развивать разные направления, часть из которых зависит от рекламного рынка, часть – нет, пояснила Баланова: «Все эти вещи дают нам устойчивость».
НМГ запустила направление офлайн-развлечений в марте 2026 г. Его возглавил основатель билетного оператора Ponominalu Михаил Минин, который перешел в группу, покинув должность гендиректора подразделения развлекательных офлайн-мероприятий в медиахолдинге МТС. В августе Баланова объявила о том, что НМГ планирует открыть парк развлечений на территории кинопарка «Москино» с использованием франшиз холдинга. Первая очередь с колесом обозрения, по ее словам, возможно, появится уже в следующем году. Помимо инвестиций в инфраструктуру офлайн-развлечений, НМГ занимается и продюсированием мероприятий. Первым проектом группы стал театральный мюзикл «Плакса», который основан на сюжете одноименного сериала киностудии «Руки вверх! Production» Сергея Жукова и телеканала СТС.