Баланова объяснила логику M&A-сделок «Национальной медиа группы»

НМГ запустила направление офлайн-развлечений в марте 2026 г. Его возглавил основатель билетного оператора Ponominalu Михаил Минин, который перешел в группу, покинув должность гендиректора подразделения развлекательных офлайн-мероприятий в медиахолдинге МТС. В августе Баланова объявила о том, что НМГ планирует открыть парк развлечений на территории кинопарка «Москино» с использованием франшиз холдинга. Первая очередь с колесом обозрения, по ее словам, возможно, появится уже в следующем году. Помимо инвестиций в инфраструктуру офлайн-развлечений, НМГ занимается и продюсированием мероприятий. Первым проектом группы стал театральный мюзикл «Плакса», который основан на сюжете одноименного сериала киностудии «Руки вверх! Production» Сергея Жукова и телеканала СТС.