На Петербургской бирже продана первая тонна липового меда

В конце августа аналитики группы X5 рассказали, что продажи меда резко выросли с 10 по 16 августа – на 81% к предыдущей неделе и на 18% к аналогичной неделе прошлого года. Дело в том, что россиянки нарастили покупки меда после тренда мазать подошву для поиска жениха в преддверии Медового спаса.