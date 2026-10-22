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На Петербургской бирже продана первая тонна липового меда

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Петербургская биржа продолжила масштабировать работу в сегменте агропромышленного комплекса (АПК). Уже продана первая тонна липового меда, произведенного в Приморском крае, сообщила торговая площадка.

«Начав реализацию меда, биржа не только расширяет товарную линейку в соответствии с запросами рынка, но и в определенном смысле возрождает торговые традиции России XIX–XX в.», – заявила начальник управления развития новых товарных рынков Лариса Вовкивская. Ярмарки всегда были главным местом продажи меда населению.

Пчеловодство в России в значительной степени представлено небольшими личными хозяйствами, для которых доступ к биржевым механизмам открывает новые возможности, отметили на Петербургской бирже. Кроме того, по мере развития организованных торгов будут формироваться и региональные ценовые индикаторы на эти товары.

Биржа напомнила, что в Приморском крае действует программа развития пчеловодства до 2028 г. Она предусматривает компенсацию до 60% затрат на создание пасеки, а также поддержку экспорта и продвижение продукции на внешних рынках. На торгах Петербургской биржи также представлены сахар и овечья шерсть, прорабатывается запуск торгов мясом.

В конце августа аналитики группы X5 рассказали, что продажи меда резко выросли с 10 по 16 августа – на 81% к предыдущей неделе и на 18% к аналогичной неделе прошлого года. Дело в том, что россиянки нарастили покупки меда после тренда мазать подошву для поиска жениха в преддверии Медового спаса.

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