Россиянки активно покупали мед на фоне тренда про жениха в соцсетях

Резкий рост продаж может быть связан как с праздником, так и с трендом в соцсетях с видео про поиск жениха. Считается, что для успеха нужно 14 августа намазать мед на подошвы обуви и пройтись по дому со словами: «Как этот мед сладок и к обуви липнет, так и женихи ко мне липнуть будут».