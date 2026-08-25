Россиянки активно покупали мед на фоне тренда про жениха в соцсетях
Продажи меда резко выросли с 10 по 16 августа – на 81% к предыдущей неделе и на 18% к аналогичной неделе прошлого года.
Чаще продукцию покупали клиенты в возрасте 18–24 лет. Также в рейтинге отличились покупатели от 25 до 34 лет – продажи почти удвоились к предыдущей неделе, в годовом выражении выросли на четверть.
Резкий рост продаж может быть связан как с праздником, так и с трендом в соцсетях с видео про поиск жениха. Считается, что для успеха нужно 14 августа намазать мед на подошвы обуви и пройтись по дому со словами: «Как этот мед сладок и к обуви липнет, так и женихи ко мне липнуть будут».