ЕС введет дополнительные санкции против России из-за референдумов
Страны Евросоюза введут новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях «как можно скорее». Об этом сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель со ссылкой на заявление глав МИД ЕС, передает Reuters. Он уточнил, что речь идет как о персональных, так и секторальных санкциях.
«Жозеп Боррель сказал, что 27 министров иностранных дел блока приняли политическое решение о применении новых отраслевых и индивидуальных мер. Министры также договорились продолжить поставки оружия в Украину», — сказано в сообщении агентства.
По словам Борреля, сегодня было принято только политическое решение, о каких именно санкциях пойдет речь и в отношении каких секторов и людей они будут применены — он не уточнил. Глава евродипломатии добавил только, что новые ограничительные меры будут представлены в кратчайшие сроки.
Боррель также пообещал «привлечь к ответу» Россию, ее политическое руководство и всех вовлеченных в организацию референдумов и «другие нарушения международного права» на Украине.
Завтра, 23 сентября, на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начнутся референдумы по вопросу о присоединении к территории России. Голосование продлится до 27 сентября, после чего в течение пяти дней результаты будут объявлены, об этом накануне, 21 сентября, сообщили в избирательной комиссии Херсонской области.
Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Мобилизационные мероприятия должны были начаться вчера, 21 сентября.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. Речь же о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет, уточнил Шойгу.
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