ЕС введет дополнительные санкции против России из-за референдумов

Страны Евросоюза введут новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях «как можно скорее». Об этом сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель со ссылкой на заявление глав МИД ЕС, передает Reuters. Он уточнил, что речь идет как о персональных, так и секторальных санкциях.