Новые регионы войдут в Россию до начала октября

Близкая к администрации президента (АП) социологическая служба ИНСОМАР провела телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они спросили по 1000 респондентов на каждой территории 19 сентября, т. е. в день, когда представители их властей начали активно заявлять о планах в кратчайшие сроки присоединиться к России. В итоге за присоединение, по данным ИНСОМАР, готов проголосовать 91% опрошенных в ДНР, 90% в ЛНР и по 80% в обеих областях Украины.