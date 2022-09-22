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Новые регионы войдут в Россию до начала октября

Владимир Путин сообщил, что поддержит решения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Екатерина Гробман
Наличие или отсутствие паспорта России не будет препятствием для голосования на референдуме / Александр Река / ТАСС

Близкая к администрации президента (АП) социологическая служба ИНСОМАР провела телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они спросили по 1000 респондентов на каждой территории 19 сентября, т. е. в день, когда представители их властей начали активно заявлять о планах в кратчайшие сроки присоединиться к России. В итоге за присоединение, по данным ИНСОМАР, готов проголосовать 91% опрошенных в ДНР, 90% в ЛНР и по 80% в обеих областях Украины.

Территории голосования

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных