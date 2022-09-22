Новые регионы войдут в Россию до начала октября

Новые регионы войдут в Россию до начала октябряВладимир Путин сообщил, что поддержит решения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Близкая к администрации президента (АП) социологическая служба ИНСОМАР провела телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они спросили по 1000 респондентов на каждой территории 19 сентября, т. е. в день, когда представители их властей начали активно заявлять о планах в кратчайшие сроки присоединиться к России. В итоге за присоединение, по данным ИНСОМАР, готов проголосовать 91% опрошенных в ДНР, 90% в ЛНР и по 80% в обеих областях Украины.
Территории голосования
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