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Итоги референдума в Херсонской области объявят в течение 5 дней после голосования

Ведомости

Итоги референдума по вопросу о присоединении Херсонской области к России будут объявлены в течение пяти дней по завершении голосования, об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

«В соответствии с положением о проведении референдума у нас есть пять дней для объявления результатов. Все будет зависеть от ситуации, но в любом случае мы объявим результаты по истечении пяти дней», — сказала она (цит. по «РИА Новости»).

Накануне, 20 сентября, были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.

Решение было принято после того, как 19 сентября общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, на следующий день с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому.

На фоне этих событий сегодня с обращением к гражданам России выступил президент Владимир Путин, в котором он поддержал идею проведения референдумов. Кроме того, он объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность страны и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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