Итоги референдума в Херсонской области объявят в течение 5 дней после голосования
Итоги референдума по вопросу о присоединении Херсонской области к России будут объявлены в течение пяти дней по завершении голосования, об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
«В соответствии с положением о проведении референдума у нас есть пять дней для объявления результатов. Все будет зависеть от ситуации, но в любом случае мы объявим результаты по истечении пяти дней», — сказала она (цит. по «РИА Новости»).
Накануне, 20 сентября, были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.
Решение было принято после того, как 19 сентября общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, на следующий день с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому.
На фоне этих событий сегодня с обращением к гражданам России выступил президент Владимир Путин, в котором он поддержал идею проведения референдумов. Кроме того, он объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность страны и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу.
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