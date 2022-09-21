Итоги референдума в Херсонской области объявят в течение 5 дней после голосования

Решение было принято после того, как 19 сентября общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, на следующий день с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому.