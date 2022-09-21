Слуцкий исключил переговоры с Киевом после присоединения Донбасса к России
После вхождения Донбасса в состав России переговоры с Украиной станут невозможны. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и движимая им хунта в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам», — сказал депутат (цитата по ТАСС).
Слуцкий подчеркнул, что ранее российская сторона была готова к переговорам, однако в ответ украинские власти заявляли, что единственным возможным решением конфликта станет «капитуляция» России.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрешить кризис на Украине дипломатическим путем не получится. На прошлой неделе он также говорил, что в Кремле не видят перспектив проведения переговоров с киевскими властями. «По-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», — подчеркнул он.
В конце августа Слуцкий отметил, что Россия готова начать переговоры с Украиной в случае ее капитуляции и денацификации. Политик подчеркнул, что других условий для возобновления переговорного процесса быть не может.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале - марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае проведения референдумов в Донецкой и Луганской народной республиках Киев откажется от переговоров с Москвой.
20 сентября власти ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей сообщили, что референдумы по вопросу присоединения регионов к России пройдут с 23 по 27 сентября. При этом в Запорожской области голосование пройдет только на подконтрольных России территориях.
Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину 19 сентября с просьбой провести референдумы о присоединении к РФ. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик.
20 сентября с аналогичной просьбой общественный совет Херсонской области обратился к главе пророссийской ВГА Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому. Позже проведение референдумов было утверждено.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.