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Слуцкий исключил переговоры с Киевом после присоединения Донбасса к России

Ведомости

После вхождения Донбасса в состав России переговоры с Украиной станут невозможны. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и движимая им хунта в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам», — сказал депутат (цитата по ТАСС). 

Слуцкий подчеркнул, что ранее российская сторона была готова к переговорам, однако в ответ украинские власти заявляли, что единственным возможным решением конфликта станет «капитуляция» России.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрешить кризис на Украине дипломатическим путем не получится. На прошлой неделе он также говорил, что в Кремле не видят перспектив проведения переговоров с киевскими властями. «По-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», — подчеркнул он.

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В конце августа Слуцкий отметил, что Россия готова начать переговоры с Украиной в случае ее капитуляции и денацификации. Политик подчеркнул, что других условий для возобновления переговорного процесса быть не может. 

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале - марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае проведения референдумов в Донецкой и Луганской народной республиках Киев откажется от переговоров с Москвой.

20 сентября власти ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей сообщили, что референдумы по вопросу присоединения регионов к России пройдут с 23 по 27 сентября. При этом в Запорожской области голосование пройдет только на подконтрольных России территориях. 

Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину 19 сентября с просьбой провести референдумы о присоединении к РФ. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. 

20 сентября с аналогичной просьбой общественный совет Херсонской области обратился к главе пророссийской ВГА Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому. Позже проведение референдумов было утверждено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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