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Политика

Слуцкий назвал условия для продолжения переговоров с Киевом

Ведомости

Россия готова обсуждать возможность переговоров с Украиной при условии ее капитуляции и денацификации, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», — сказал Слуцкий в видеоролике в своем Telegram-канале.

Политик заявил, что никаких других переговорных позиций Киева после «убийства [политолога и журналиста] Даши Дугиной, заказанного киевским режимом, конечно же, быть не может».

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Журналистка Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа. Внедорожник ее отца Toyota Land Cruiser Prado, в котором журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция», взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, назвав совершенное преступление подлым и жестоким. Позже он подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно.

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к убийству причастна гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г. р. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что виновным в гибели Дугиной «не может быть никакой пощады». Он выразил надежду, что ФСБ быстро завершит расследование преступления.

Украинские власти отрицают свою причастность к убийству журналистки. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за гибель Дугиной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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