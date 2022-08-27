Слуцкий назвал условия для продолжения переговоров с Киевом
Россия готова обсуждать возможность переговоров с Украиной при условии ее капитуляции и денацификации, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», — сказал Слуцкий в видеоролике в своем Telegram-канале.
Политик заявил, что никаких других переговорных позиций Киева после «убийства [политолога и журналиста] Даши Дугиной, заказанного киевским режимом, конечно же, быть не может».
Журналистка Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа. Внедорожник ее отца Toyota Land Cruiser Prado, в котором журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция», взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, назвав совершенное преступление подлым и жестоким. Позже он подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно.
22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к убийству причастна гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г. р. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что виновным в гибели Дугиной «не может быть никакой пощады». Он выразил надежду, что ФСБ быстро завершит расследование преступления.
Украинские власти отрицают свою причастность к убийству журналистки. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за гибель Дугиной.