Слуцкий назвал условия для продолжения переговоров с Киевом

«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», — сказал Слуцкий в видеоролике в своем Telegram-канале.