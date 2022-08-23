С Дарьей Дугиной простились как с героем «войны света и тьмы»Дочь идеолога «евразийского мира» после панихиды в «Останкино» похоронили в Подмосковье
На время панихиды телестудия в главном телецентре страны «Останкино», где Дарья Дугина (в качестве журналиста она выступала под псевдонимом Платонова) не раз была в качестве гостьи ток-шоу, сильно изменилась. Просторный зал вместо зеленого задрапировали черным, и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обращался к гробу: «Странно видеть тебя в студии такой, а не стоящей напротив. Мы ведь познакомились в «Останкино».
Гроб с Дугиной во время панихиды был открыт, но поставлен с наклоном: так нельзя было разглядеть лицо. Рядом – черно-белая фотография, с которой улыбалась девушка с ямочками на пухлых щеках.
На прощание пришло около 300 человек, которые постепенно заходили в помещение студии. Александр Дугин был без охраны, хотя он сам мог быть целью атаки: именно ему принадлежал автомобиль, за рулем которого во время взрыва находилась его дочь. Да и проверка на входе в «Останкино» оказалась скорее формальной.
Сам Дугин, как рассказал в своей речи друг семьи и руководитель секретариата Всемирного русского народного собора Сергей Рудов, всю ночь провел у гроба дочери в гимназии Святителя Василия Великого – учреждении еще одного его товарища, православного предпринимателя Константина Малофеева (на его телеканале «Царьград» работала Дарья). Все время панихиды он был рядом с Дугиным.
«С детства чуть ли не первыми ее словами, которым, конечно, мы ее научили, была «Россия», «наша держава», «наш народ», «наша империя», – сказал Дугин. Философ вспомнил разговор с Дарьей на фестивале «Традиция», с которого она возвращалась 20 августа. «Она говорила: «Папа, я чувствую себя воином, чувствую себя героем, я хочу быть таким, я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своей страной, со своим народом, я хочу быть на стороне сил света». Мы обсуждали, что даже наша политическая ситуация, наша [СВО] на Украине, но не с Украиной – это тоже часть этой войны света и тьмы», – рассказал Дугин.
Философ не оставил собравшихся без напутствия. «У нее было бы одно желание: не помните обо мне, не прославляйте меня, сражайтесь за нашу великую страну, защищайте нашу веру <...> потому что она погибла за народ, за Россию на фронте. Ведь фронт здесь, в каждом из нас. Самая большая цена, которую приходится платить, – она может быть оправдана только победой», – голос Дугина несколько раз дрогнул во время речи.
Пришли и высокопоставленные гости, и никто не высказал сомнения в «украинском следе»: его 22 августа выявила ФСБ. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прямо сказал, что заказчиком убийства является лично президент Украины Владимир Зеленский. Телеведущий Дмитрий Киселев пошел дальше и пояснил, что кровь на руках «целого блока НАТО». «Какой должен быть ответ России? – задал вопрос Киселев и тут же сам ответил: – С одной стороны, бескомпромиссная денацификация и демилитаризация Украины <...> Для нас этот трагический, немыслимый случай является поводом, чтобы объединиться. И отбросить какое-либо двоемыслие, которое было еще до недавнего времени свойством нашей интеллигенции».
О предстоящем после трагедии объединении однозначно высказался и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий: «Одна страна. Один президент. Одна победа. А Даше – Царство Небесное». Он пообещал, что именем Дугиной назовут площадь или улицу в Киеве. Предприниматель Евгений Пригожин посетил панихиду, но выступать не стал.
Президента Владимира Путина на прощании представил его полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев: он огласил текст телеграммы с соболезнованиями семье. «Философ Дугин вхож в высокие властные кабинеты, и за это его можно и нужно убить. Сами придумали миф, и сами его испугались. И пошли до конца», – предположил он уже от себя.
Основная версия многих выступающих – украинские власти хотели убить Дугина, но случайно сделали хуже, убив его дочь. Но версии разнятся: пока шла панихида, пришла новость от агентства ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах: отец Дарьи не был целью покушения, предполагаемые убийцы следили только за его дочерью.
Также от президента был направлен траурный венок, а Александру Дугину Щеголев передал орден Мужества, указ о награждении им посмертно Дугиной как корреспондента «Царьграда» Путин подписал вечером 22 августа. «Она любила славу, которой ей недоставало <...> И сейчас, когда президент наградил ее орденом Мужества, я чувствую, как она радуется. И говорит: «Вот видишь, папа, какой я молодец!» – сказал философ.
«Удивительный ребенок удивительных родителей, друг, единомышленник, боевой товарищ. Дарья погибла на войне», – сказал друг семьи художник Алексей Беляев-Гинтовт. Имел в виду он, конечно, ее борьбу за идеалы русского мира.