С Дарьей Дугиной простились как с героем «войны света и тьмы»

«С детства чуть ли не первыми ее словами, которым, конечно, мы ее научили, была «Россия», «наша держава», «наш народ», «наша империя», – сказал Дугин. Философ вспомнил разговор с Дарьей на фестивале «Традиция», с которого она возвращалась 20 августа. «Она говорила: «Папа, я чувствую себя воином, чувствую себя героем, я хочу быть таким, я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своей страной, со своим народом, я хочу быть на стороне сил света». Мы обсуждали, что даже наша политическая ситуация, наша [СВО] на Украине, но не с Украиной – это тоже часть этой войны света и тьмы», – рассказал Дугин.