Песков заявил о невозможности разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем
В настоящее время Москва не видит возможности урегулировать ситуацию на Украине дипломатически. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о разрешении конфликта политико-дипломатическим путем.
На прошлой неделе Песков также заявлял, что в Кремле не видят перспектив проведения переговоров с киевскими властями. «По-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», — подчеркнул он.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.
Ранее в интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности вести переговоры с Россией. По его мнению, в таком случае Москва воспользуется паузой для наращивания сил и дальнейшего наступления.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы завершить конфликт на Украине как можно скорее. Однако, по его словам, к урегулированию ситуации не стремится Киев. Путин отметил, что руководство Украины отказывается от переговорного процесса и хочет добиться своих целей военным путем.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса