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Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского

Ведомости

В настоящее время нет никаких предпосылок для переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», — сказал представитель Кремля.

В опубликованном ранее интервью Зеленского телеканалу CNN украинский президент заявил о неготовности вести переговоры с Россией, поскольку Москва воспользуется, по его мнению, паузой для наращивания сил и дальнейшего наступления. До этого глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее.

В ответ на заявление украинского лидера зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал те условия, которые ставит Россия сейчас, «разминкой перед требованиями будущего». «Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — заключил он.

26 августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев выступает против переговоров, поскольку, по его словам, диалог в текущей ситуации станет «смертным приговором» для Украины.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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