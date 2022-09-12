Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского
В настоящее время нет никаких предпосылок для переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», — сказал представитель Кремля.
В опубликованном ранее интервью Зеленского телеканалу CNN украинский президент заявил о неготовности вести переговоры с Россией, поскольку Москва воспользуется, по его мнению, паузой для наращивания сил и дальнейшего наступления. До этого глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее.
В ответ на заявление украинского лидера зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал те условия, которые ставит Россия сейчас, «разминкой перед требованиями будущего». «Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — заключил он.
26 августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев выступает против переговоров, поскольку, по его словам, диалог в текущей ситуации станет «смертным приговором» для Украины.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили.
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