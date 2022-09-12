Медведев прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Москвой
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал те условия, которые ставит Россия сейчас, «разминкой перед требованиями будущего». Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с теми, кто ставит ультиматумы, передает ТАСС.
«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — заявил Медведев.