Зеленский отказался от переговоров с Россией в ближайшее время

Ранее Зеленский определил условие, после которого, по его словам, переговоры с Россией станут невозможны. «Если [российские власти] пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любые шансы на переговоры с Украиной и свободным миром, которые российской стороне в определенный момент явно понадобятся», — сказал он. В конце августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Украины выступает против переговоров. По словам Подоляка, они в текущей ситуации станут «смертным приговором» для Украины.