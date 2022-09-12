Зеленский отказался от переговоров с Россией в ближайшее время
В настоящее время Украина не готова вести переговоры с Россией, об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Они прибегнут к заморозке конфликта, соглашениям, переговорам, будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед. Это их стратегия — постепенно и очень медленно, по кусочку съедать нас. <...> Я не хочу в это играть», — сообщил он.
По его словам, ни европейский страны, ни Украина не начнут вести переговоры с Россией до тех пор, пока продолжается специальная военная операция.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее.
Ранее Зеленский определил условие, после которого, по его словам, переговоры с Россией станут невозможны. «Если [российские власти] пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любые шансы на переговоры с Украиной и свободным миром, которые российской стороне в определенный момент явно понадобятся», — сказал он. В конце августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Украины выступает против переговоров. По словам Подоляка, они в текущей ситуации станут «смертным приговором» для Украины.
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