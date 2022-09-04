Песков назвал условия для переговоров России и Украины

Ранее Владимир Зеленский уже называл условие, после которого, по его словам, переговоры с Россией станут невозможны. «Если [российские власти] пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любые шансы на переговоры с Украиной и свободным миром, которые российской стороне в определенный момент явно понадобятся», — сказал он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в настоящее время «нет ни переговоров, ни предпосылок к ним».