Песков назвал условия для переговоров России и Украины
Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
«О том, как будут выполняться наши условия», — ответил Песков на вопрос о том, о чем России говорить с Зеленским, который заявляет о невозможности переговоров с Москвой (цитата по «Интерфакс»).
Песков подтвердил, что условия российской стороны прежними. «Безусловно. Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты», — добавил представитель Кремля.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно заявляли, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные страны мешают этому процессу, накачивая Украину оружием и тем самым затягивая конфликт.
Ранее Владимир Зеленский уже называл условие, после которого, по его словам, переговоры с Россией станут невозможны. «Если [российские власти] пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любые шансы на переговоры с Украиной и свободным миром, которые российской стороне в определенный момент явно понадобятся», — сказал он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в настоящее время «нет ни переговоров, ни предпосылок к ним».
26 августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Украины выступает против переговоров. По словам Подоляка, они в текущей ситуации станут «смертным приговором» для Украины.