Зеленский назвал «последнюю черту», после которой Киев не согласится на переговоры с Москвой
Трибунал над пленными украинскими военными может стать «последной чертой», после которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой. Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в видеообращении в своем Telegram-канале.
Зеленский указал на подготовку в Мариуполе к судебному процессу над украинскими военнопленными. Он подчеркнул, что реакция Киева на трибунал будет однозначной: «Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны».
Зеленский уточнил, что такими действиями Россия «отрежет сама себя» от участия в мирных переговорах. Судебный процесс украинский лидер охарактеризовал как «издевательства над людьми» и заявил, что Украина не потерпит такого отношения к своим военным.
В начале августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над украинскими военнопленными может состояться в Мариуполе до конца лета. «Задача — максимально открытое проведение трибунала», — отметил он.
Ранее глава республики также заявлял о необходимости проведения трибунала над украинскими националистами из батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории России). По его словам, он должен пройти в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе. В МИД России допустили обмен военнопленными только после суда.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса.
После этого российские власти неоднократно заявляли, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные страны мешают этому процессу, накачивая Украину оружием и тем самым затягивая конфликт.
Ранее Владимир Зеленский уже называл условие, после которого, по его словам, переговоры с Россией станут невозможны. «Если [российские власти] пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любые шансы на переговоры с Украиной и свободным миром, которые российской стороне в определенный момент явно понадобятся», — сказал он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в настоящее время «нет ни переговоров, ни предпосылок к ним».
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