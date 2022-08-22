Зеленский назвал «последнюю черту», после которой Киев не согласится на переговоры с Москвой

Зеленский указал на подготовку в Мариуполе к судебному процессу над украинскими военнопленными. Он подчеркнул, что реакция Киева на трибунал будет однозначной: «Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны».