Зеленский упразднил делегацию Украины в трехсторонней контактной группе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым фактически упраздняется украинская делегация трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, такой документ опубликован на сайте президента страны.
Всего Зеленский отменил шесть указов 2020-2021 гг., касающихся состава и регламента работы делегации.
Сформированная летом 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) в сентябре того года подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Российскую делегацию возглавлял с 2015 г. дипломат Борис Грызлов, украинскую – первый президент страны Леонид Кравчук, умерший 10 мая этого года.
Минский комплекс мер предполагал прекращение огня на юго-востоке страны, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине. 22 февраля 2022 г., за два дня до начала российской спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин заявил, что минские соглашения «были убиты» киевскими властями задолго до признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.
26 августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Украины выступает против переговоров. По словам Подоляка, они в текущей ситуации станут «смертным приговором» для Украины.
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