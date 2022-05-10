Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

В марте 1980 г. Кравчук был избран депутатом Верховного совета Украинской ССР. С июня по сентябрь 1990 г. был вторым секретарем ЦК Коммунистической партии Украины. 23 июля 1990 г. Кравчук возглавил Верховный совет Украинской ССР. 24 августа 1991 г. Верховный совет под его руководством принял постановление и акт о провозглашении независимости Украины. В ноябре того же года Кравчук отказался подписывать проект нового союзного договора, заявив, что он ее имеет перспектив.