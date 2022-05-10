Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10 мая после продолжительной болезни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщили «Украинские новости» со ссылкой на источники в кругу семьи.
Леонид Кравчук родился 10 января 1934 г. в селе Великий Житин недалеко от Ровно. Окончил Киевский государственный университет по специальности «политэкономия», был кандидатом экономических наук.
В марте 1980 г. Кравчук был избран депутатом Верховного совета Украинской ССР. С июня по сентябрь 1990 г. был вторым секретарем ЦК Коммунистической партии Украины. 23 июля 1990 г. Кравчук возглавил Верховный совет Украинской ССР. 24 августа 1991 г. Верховный совет под его руководством принял постановление и акт о провозглашении независимости Украины. В ноябре того же года Кравчук отказался подписывать проект нового союзного договора, заявив, что он ее имеет перспектив.
С 24 августа по 5 декабря 1991 г. Кравчук был председателем Верховной рады. 1 декабря он был избран президентом Украины с 61,6% голосов. 8 декабря 1991 г. вместе с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и председателем Верховного совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем подписал Беловежское соглашение о прекращении существования СССР.
Кравчук был президентом Украины до 1994 г. – во втором туре выборов он проиграл Леониду Кучме.