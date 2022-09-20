Референдумы о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией будут невозможны в случае проведения референдумов о присоединении к ней ДНР и ЛНР. О возможности проведения референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и контролируемой российскими войсками части Запорожской области Украины начиная с середины мая неоднократно заявляли российские официальные лица, а также представители местных властей.