Референдумы о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября
Референдум о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил первый зампред народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов.
«Референдум пройдет с 23 по 27 сентября 2022 г.», – написал он в своем Telegram-канале.
Текст закона опубликован на сайте Луганского информационного центра.
Аналогичный референдум в Донецкой народной республике (ДНР) пройдет также с 23 по 27 сентября, передает Донецкое агентство новостей.
«Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября», – сказал на пленарном заседании глава ДНР Денис Пушилин.
Предложение было единогласно одобрено депутатами народного совета ДНР.
Накануне общественная палата ЛНР призвала главу республики Леонида Пасечника немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требованием к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата республики. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик.
Сегодня с просьбой провести аналогичный референдум обратился и общественный совет Херсонской области к главе военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо. Позднее он сообщил об утвердительном решении по этому вопросу. Также сегодня участники движения «Мы вместе с Россией» обратились к главе пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому, попросив провести референдум о присоединении к России.
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале позднее написал, что после референдумов и «принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер»: «Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией будут невозможны в случае проведения референдумов о присоединении к ней ДНР и ЛНР. О возможности проведения референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и контролируемой российскими войсками части Запорожской области Украины начиная с середины мая неоднократно заявляли российские официальные лица, а также представители местных властей.
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