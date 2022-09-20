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Референдумы о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября

Ведомости

Референдум о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, сообщил первый зампред народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов.

«Референдум пройдет с 23 по 27 сентября 2022 г.», – написал он в своем Telegram-канале.

Текст закона опубликован на сайте Луганского информационного центра.

Аналогичный референдум в Донецкой народной республике (ДНР) пройдет также с 23 по 27 сентября, передает Донецкое агентство новостей.

«Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября», – сказал на пленарном заседании глава ДНР Денис Пушилин.

Предложение было единогласно одобрено депутатами народного совета ДНР.

Накануне общественная палата ЛНР призвала главу республики Леонида Пасечника немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требованием к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата республики. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик.

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Сегодня с просьбой провести аналогичный референдум обратился и общественный совет Херсонской области к главе военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо. Позднее он сообщил об утвердительном решении по этому вопросу. Также сегодня участники движения «Мы вместе с Россией» обратились к главе пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому, попросив провести референдум о присоединении к России.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале позднее написал, что после референдумов и «принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер»: «Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией будут невозможны в случае проведения референдумов о присоединении к ней ДНР и ЛНР. О возможности проведения референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и контролируемой российскими войсками части Запорожской области Украины начиная с середины мая неоднократно заявляли российские официальные лица, а также представители местных властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных