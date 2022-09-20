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Референдумы в Донбассе: что было известно к полудню

В Херсонской области вслед за ДНР и ЛНР потребовали присоединения к России
Екатерина Гробман
Валерий Мельников / РИА Новости

Созданный пророссийскими властями Херсонской области общественный совет региона потребовал у военно-гражданской администрации (ВГА) как можно скорее провести референдум о присоединении к России.

19 сентября с соответствующими заявлениями выступили общественные палаты ДНР и ЛНР (РФ признала их независимость), идею поддержали руководители республик. Вечером Денис Пушилин и Леонид Пасечник обсудили синхронизацию дальнейших действий.

«Вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни – мы единый народ-победитель», – цитирует «РИА Новости» обращение совета к главе ВГА Владимиру Сальдо.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что после референдумов и «принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер»: «Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».

Медведев поддержал проведение референдумов в ЛНР и ДНР

Но не менее важно, заявил Медведев, что «после внесения изменений в Конституцию нашего государства [о включении новых регионов в состав РФ] ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять». Сейчас в составе России 85 субъектов, в 2014 г. к РФ присоединились Крым и Севастополь.

В ДНР 20 сентября начали обсуждать возможные пути реализации данного референдума. Процесс подготовки к референдумам в республиках Донбасса запущен, идет отработка механизмов и самой процедуры, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он отказался говорить о дате референдума по соображениям безопасности его подготовки и проведения.

Председатель общественной палаты (ОП) ДНР Александр Кофман в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что 4 ноября – лучшая дата для проведения референдума. Он также сообщил, что ОП выступит с инициативой об организации электронного голосования на референдуме. По его словам, для граждан ДНР, которые уже живут в России, должны быть два варианта: проголосовать в посольстве в Москве или сделать это удаленно. Кроме того, считает Кофман, должны иметь возможность проголосовать и жители той части ДНР, которая сейчас находится под контролем Украины.

Идею об онлайн-голосовании поддержал депутат Госдумы от «Единой России» Александр Бородай.

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Представители партий рассказали «Ведомостям», что их они делали на этих территориях

Ожидается, что референдумы будут проведены максимально быстро, говорили источники «Ведомостей» 19 сентября.

Один из сценариев после переброски изюмско-балаклейской группировки войск в ДНР из Харьковской области – быстро провести референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области, говорил собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента: «Чтобы Россия присоединила эти территории и защищала их от ВСУ как часть своей территории, а не так, как случилось с Харьковской областью». Референдум в таком случае можно провести в течение пары недель, но пока еще окончательного решения нет, говорит он. «Поскольку все равно звучат возражения, что нужно, например, полностью занять ДНР в границах [бывшей украинской] Донецкой области», – говорит источник.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией будут невозможны в случае проведения референдумов о присоединении к ней ДНР и ЛНР. О возможности проведения референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и контролируемой российскими войсками части Запорожской области Украины начиная с середины мая неоднократно заявляли российские официальные лица, а также представители местных властей.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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