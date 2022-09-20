Референдумы в Донбассе: что было известно к полудню

Один из сценариев после переброски изюмско-балаклейской группировки войск в ДНР из Харьковской области – быстро провести референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области, говорил собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента: «Чтобы Россия присоединила эти территории и защищала их от ВСУ как часть своей территории, а не так, как случилось с Харьковской областью». Референдум в таком случае можно провести в течение пары недель, но пока еще окончательного решения нет, говорит он. «Поскольку все равно звучат возражения, что нужно, например, полностью занять ДНР в границах [бывшей украинской] Донецкой области», – говорит источник.