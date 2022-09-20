Каждый третий депутат Госдумы за летние каникулы побывал в Донбассе

Каждый третий депутат Госдумы за летние каникулы побывал в ДонбассеПредставители партий рассказали «Ведомостям», что их они делали на этих территориях
Представители парламентских партий рассказали «Ведомостям», насколько активно их депутаты работали в Донбассе и на других затронутых военной спецоперацией территориях во время думских каникул. К примеру, из «Единой России» в Донбассе побывала треть фракции (около 110 депутатов), сообщил «Ведомостям» собеседник во фракции. Это информация за последние два месяца – последнее пленарное заседание весенней сессии прошло 6 июля, а осенняя сессия стартовала с 13 сентября (официально отпуск депутатов начался с 1 августа).
Единороссы во время летних каникул изучали вопросы синхронизации законодательства России, ДНР и ЛНР, собирали и отправляли гуманитарную помощь, занимались вопросами восстановления разрушенных объектов социальной инфраструктуры, лечения людей, помощью в восстановлении документов, заявил представитель фракции. «Только за последние пару месяцев депутаты фракции совершили порядка 150 рабочих выездов в Новороссию», – говорится в сообщении пресс-службы.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров («Единая Россия») напомнил, что ему было поручено отвечать за гуманитарную миссию партии в Харьковской области. «И до сентябрьских событий [с перегруппировкой ВС РФ] у нас там было четыре гуманитарных центра. К 1 сентября в школу собрали около 8000 школьников», – говорит он. Сейчас волонтеры из этих центров переместились на границу [России], где принимают беженцев, говорит он. «В осеннюю сессию будем продолжать работу там», – добавляет Туров.
У КПРФ в Донбассе побывали примерно 10 депутатов Госдумы, сказал руководитель пресс-службы фракции и депутат Госдумы Александр Ющенко. По его словам, регулярно в Донбассе из фракции бывает зампред комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев, сам Ющенко летом был в Мариуполе, Угледаре, Донецке, Горловке, Еленовке, Волновахе. «Сейчас возили строителей, которые будут восстанавливать храм в Мариуполе», – говорит коммунист. Он отмечает, что партия с 2014 г. отправила 101 гуманитарный конвой в Донбасс.
Депутаты ЛДПР были в Луганске, Донецке, Свердловске, Еленовке, говорит пресс-секретарь партии Александр Дюпин. «В Еленовке, например, ЛДПР первыми побывали из депутатов, привозили туда 40 иностранных журналистов, чтобы показать удар по СИЗО с украинскими пленными», – говорит он. В Донецк и Луганск привозили гуманитарную помощь для школ, госпиталей, добровольцев, встречались с главами ДНР и ЛНР, депутатами народных советов, добавляет он. В поездке были лидер фракции и партии Леонид Слуцкий, депутаты Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Андрей Свинцов, Борис Чернышов, Василий Власов, Станислав Наумов, Андрей Луговой, Аркадий Свистунов, Сергей Леонов, Иван Сухарев, Сергей Каргинов.
Еще один руководитель фракции, который посещал Донбасс, – лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он сказал «Ведомостям», что в ходе визитов депутаты оказывали продовольственную и медикаментозную помощь, содействовали в переселении пострадавших лиц, материально помогали семьям погибших военнослужащих, изучали вопросы усиления интеграции с РФ. Он говорит, что во время своей второй поездки в конце августа презентовали учебное пособие «Донбасс – сердце России» для средней и высшей школы ДНР и ЛНР, на страницах которого «честно рассказывается о страницах нашей совместной с Украиной истории». Кроме того, партия проводила концертный тур в Ростове-на-Дону и в ЛНР с 15 по 20 августа «Добровидение – Донбассу», оргкомитет которого возглавлял депутат Олег Нилов – выступления начались с госпиталей Ростова и продолжились в больницах и на военных полигонах ЛНР. Из депутатов фракции в Донбассе кроме Миронова и Нилова были Яна Лантратова, Николай Бурляев, Дмитрий Гусев, Елена Драпеко, Сергей Кабышев, Дмитрий Кузнецов, Николай Новичков, Алексей Чепа.
Из самой маленькой фракции «Новые люди», которая появилась в Госдуме только в этом созыве, в Донбассе побывали три депутата – вице-спикер Владислав Даванков, депутаты Владимир Плякин и Антон Ткачев, сказал «Ведомостям» представитель фракции. Там пояснили, что с начала спецоперации «Новые люди» участвуют в сборе и передачи на территории гуманитарных грузов, в регионах партия развернула более 60 пунктов приема гуманитарной помощи, собираются кроме продуктов и медикаментов, также, например, дроны-беспилотники. Даванков и Плякин в июле сопровождали гуманитарный конвой в Изюм Харьковской области, а Ткачев в середине августа объехал Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Шахтерск и Зугрэс. Он встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным, в частности, договорились о сотрудничестве по вопросам, связанным с работой комитета по цифровой политике, информационным технологиям и связи. Отмечают в партии и финансовую поддержку закупки гуманитарной помощи лидером «Новых людей» и одним из депутатов Амиром Хамитовым.
Поездки в Донбасс стали с этого лета способом демонстрации лояльного отношения к власти, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Причем в этом процессе активно задействованы все фракции. Думское руководство поначалу скептически относилось к этой практике, но затем полностью ее поддержало».
После завершения весенней сессии 7 июля руководство Госдумы и думских фракций встречалось с президентом. На этой встрече Владимир Путин поблагодарил депутатов за гуманитарную поддержку жителей Донбасса. Кроме того, он заявил, что знает, что в ходе сессии депутаты ездили в Донбасс, доставляя гуманитарную помощь, и такая помощь востребована.
Накануне встречи, закрывая сессию, председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что в каникулы депутаты могут поехать в ДНР и ЛНР. Хотя за месяц до этого спикер критиковал коллег за такие поездки, поскольку для них «нужна специальная охрана, которая стоит столько, сколько вся спецоперация». Сам Володин за два летних месяца побывал в Донбассе дважды: сначала в ЛНР, затем в ДНР.