Каждый третий депутат Госдумы за летние каникулы побывал в Донбассе

Еще один руководитель фракции, который посещал Донбасс, – лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он сказал «Ведомостям», что в ходе визитов депутаты оказывали продовольственную и медикаментозную помощь, содействовали в переселении пострадавших лиц, материально помогали семьям погибших военнослужащих, изучали вопросы усиления интеграции с РФ. Он говорит, что во время своей второй поездки в конце августа презентовали учебное пособие «Донбасс – сердце России» для средней и высшей школы ДНР и ЛНР, на страницах которого «честно рассказывается о страницах нашей совместной с Украиной истории». Кроме того, партия проводила концертный тур в Ростове-на-Дону и в ЛНР с 15 по 20 августа «Добровидение – Донбассу», оргкомитет которого возглавлял депутат Олег Нилов – выступления начались с госпиталей Ростова и продолжились в больницах и на военных полигонах ЛНР. Из депутатов фракции в Донбассе кроме Миронова и Нилова были Яна Лантратова, Николай Бурляев, Дмитрий Гусев, Елена Драпеко, Сергей Кабышев, Дмитрий Кузнецов, Николай Новичков, Алексей Чепа.