Вячеслав Володин изменил свое отношение к поездкам депутатов в Донбасс

25 мая депутат-коммунист Николай Коломейцев предложил Володину вместе съездить в Донбасс. На это Володин ответил ему, что «самое главное – не быть там обременением»: «Приезжают [в Донбасс], а для них нужна специальная охрана, которая стоит столько, сколько вся спецоперация». На такие заявления о поездках в Донбасс «не стоит обращать внимания», ответил заочно Турчак: «Комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там».