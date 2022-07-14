Вячеслав Володин изменил свое отношение к поездкам депутатов в Донбасс

Вячеслав Володин изменил свое отношение к поездкам депутатов в ДонбассСпикер Госдумы посетил ЛНР с официальным визитом
О том, что Вячеслав Володин впервые посетил с рабочим визитом Донбасс, стало известно из сообщения на сайте Госдумы – спикер посетил ЛНР без журналистов. Вместе с ним поехало несколько председателей комитетов Госдумы: по делам СНГ (Леонид Калашников), по науке (Сергей Кабышев), по строительству (Сергей Пахомов), по обороне (Андрей Картаполов), по безопасности (Василий Пискарев). Сопровождал Володина глава думского аппарата Игорь Дивейкин и координатор группы дружбы с парламентом ЛНР депутат Виктор Водолацкий. «Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан», – сказал Володин в парламенте ЛНР.
Высокопоставленные представители российской власти посещают Донбасс и другие территории с начала военной спецоперации. Неоднократно бывал там первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вице-премьер Марат Хуснуллин. Ездили в Донбасс главы регионов – глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Приморья Олег Кожемяко и др. Володина среди этих гостей Донбасса не было. Но туда ездил ряд парламентариев, которых Володин за это критиковал.
25 мая депутат-коммунист Николай Коломейцев предложил Володину вместе съездить в Донбасс. На это Володин ответил ему, что «самое главное – не быть там обременением»: «Приезжают [в Донбасс], а для них нужна специальная охрана, которая стоит столько, сколько вся спецоперация». На такие заявления о поездках в Донбасс «не стоит обращать внимания», ответил заочно Турчак: «Комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там».
После визита Володина в ЛНР Турчак на вопрос «Ведомостей», как он оценивает поездку Володина в Донбасс, написал: «Полностью поддерживаю, молодец».
Настроения Володина переменились 6 июля в день закрытия сессии, когда он сам предложил депутатам во время летнего отпуска посетить ДНР и ЛНР, поскольку на это «будет время». А 7 июля на встрече руководства Госдумы с президентом тот благодарил депутатов за поездки в Донбасс. Володин обещал Путину, что Госдума поможет коллегам из Донбасса в создании правового поля, «в рамках которого должны быть решены вопросы и здравоохранения, и образования, социальной защиты».
Володин по итогам визита в ЛНР призвал в Telegram-канале «Дума.ТВ» заканчивать пустые поездки: «Если вы едете, обязательно должно быть командировочное задание, цели, какие здесь будут решаться».
Работа с Донбассом стала неотъемлемой частью парламентской повестки, говорит политолог Ростислав Туровский. «Уход парламента на каникулы, вероятно, стал достаточным основанием для того, чтобы и Володин лично включился в этот процесс», – считает эксперт. Теперь Володин своим примером показывает «я был и вы езжайте», говорит политолог Александр Немцев.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман