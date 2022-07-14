Вячеслав Володин впервые посетил Донбасс с рабочим визитом

Уже в день закрытия весенней сессии Госдумы 6 июля Володин предложил депутатам во время летнего отпуска посетить Донбасс. «У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний, поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР», – сказал он. А 7 июля на встрече руководства Госдумы с президентом Владимир Путин благодарил депутатов за поездки в Донбасс. По его словам, такая «бескорыстная помощь» необходима. Володин же пообещал Путину, что Госдума поможет коллегам из Донбасса в создании правового поля, «в рамках которого должны быть решены вопросы и здравоохранения, и образования, социальной защиты».