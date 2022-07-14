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Вячеслав Володин впервые посетил Донбасс с рабочим визитом

Ранее спикер Госдумы критиковал депутатов за поездки в ДНР и ЛНР из-за расходов на их охрану
Елена Мухаметшина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин (второй слева) решил приехать в ЛНР накануне внеочередного заседания нижней палаты российского парламента / Пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин впервые посетил с рабочим визитом Донбасс, в частности, признанную Россией 21 февраля Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Спикер поехал в ЛНР не один. Компанию ему составила делегация из нескольких председателей комитетов Госдумы: по делам СНГ (Леонид Калашников), по науке (Сергей Кабышев), по строительству (Сергей Пахомов), по обороне (Андрей Картаполов), по безопасности (Василий Пискарев). Сопровождал Володина также глава думского аппарата Игорь Дивейкин и координатор группы дружбы с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий. Спикер Госдумы во время визита выступил перед депутатами народного совета ДНР, передав им слова приветствия от президента России.

«Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан», – сказал Володин (его словам цитирует сайт Госдумы). В своей речи он отметил, что в ЛНР живут «граждане РФ, которые принимали участие в голосовании на выборах в Госсдуму»: «Поэтому депутатам надо работать со своими соотечественниками, со своими избирателями, которые живут в республике, обсуждать вопросы, которые их волнуют».

На встрече со спикером  народного собрания ЛНР Денисом Мирошниченко Володин заявил, что «пришло время переходить к содержательной работе» и призвал к «эффективному межпарламентскому диалогу». Также в ходе визита Володин встретился и с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

15 июля, как ожидается, спикер Госдумы должен уже быть на рабочем месте в Москве. Во всяком случае в этот день фракция «Единая Россия», в которую он входит, должна провести консультации с министром промышленности и торговли Денисом Мастеровым для его последующего назначения на пост вице-премьера правительства РФ. Кроме того, в этот день должен пройти совет Думы (его как правило ведет спикер палаты) и пленарное заседание, на котором депутаты должны утвердить Мантурова в его новой должности.

Как сообщали ранее «Ведомости», Володин подписывал распоряжение, которым передавал на 14-15 июля полномочия председателя Госдумы своему первому заместителю Ивану Мельникову. То есть у него есть возможность задержаться в Донбассе. Но Володин все-таки планирует провести пленарное заседание 15 июля, говорил собеседник на Охотном ряду.

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Прежде Володин критиковал парламентариев за их поездки в Донбасс.

К примеру, 25 мая коммунист Николай Коломейцев предложил Володин вместе съездить на Донбасс. На это Володин ответил ему, что «самое главное – не быть там обременением. Приезжают [в Донбасс], а для них нужна специальная охрана, которая стоит столько, сколько вся спецоперация». Кроме того, спикер Госдумы критиковал депутатов за отсутствие на заседаниях совета Госдумы.

Уже в день закрытия весенней сессии Госдумы 6 июля Володин предложил депутатам во время летнего отпуска посетить Донбасс. «У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний, поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР», – сказал он. А 7 июля на встрече руководства Госдумы с президентом Владимир Путин благодарил депутатов за поездки в Донбасс. По его словам, такая «бескорыстная помощь» необходима. Володин же пообещал Путину, что Госдума поможет коллегам из Донбасса в создании правового поля, «в рамках которого должны быть решены вопросы и здравоохранения, и образования, социальной защиты».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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