Восстановление Донбасса объединило «Лидеров России» и депутатов Госдумы

Глава государства также заслушал инициативы со стороны Госдумы. Володин, в частности, рассказал, что депутаты намерены проработать с правительством необходимые законопроекты в сфере импортозамещения, а также помочь ДНР и ЛНР в вопросе формирования собственного правового поля. Спикер нижней палаты парламента, прежде осуждавший депутатов за поездки в Донбасс, заявил, что депутаты должны помогать коллегам из ДНР и ЛНР, в том числе во время летних отпусков. «Для нас лето в этом году будет очень ответственным. Мы считаем, что правильно и необходимо, исходя из вызовов времени, перестроить работу [для объединения правового поля РФ и Донбасса]», – отметил он.