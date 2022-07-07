Восстановление Донбасса объединило «Лидеров России» и депутатов Госдумы

Восстановление Донбасса объединило «Лидеров России» и депутатов ГосдумыВладимир Путин за один день рассказал им о принципах работы в новых реалиях
Президент России Владимир Путин 7 июля провел сразу две встречи по внутриполитической тематике, главной темой которых стал Донбасс. Вечером в честь окончания весенней сессии (закончилась она накануне, 6 июля) в Кремль приехали представители Госдумы: лидеры фракций «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Новых людей», а также спикер палаты Вячеслав Володин. Депутатов Путин благодарил за гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР.
Он отдельно отметил, что некоторые из парламентариев, взяв официальный отпуск, поехали в зону боевых действий, чтобы «лично, часто с реальным риском для собственной жизни наладить на месте поставки продуктов, лекарств, предметов первой необходимости, быстро развернуть центры гуманитарной помощи». Он подчеркнул, что такая «бескорыстная помощь» необходима. «Любые межпартийные разногласия уходят на второй план, потому что партий у нас много, а Родина – одна», – отметил Путин, фактически продекларировав новую формулу «донбасского консенсуса».
Глава государства также заслушал инициативы со стороны Госдумы. Володин, в частности, рассказал, что депутаты намерены проработать с правительством необходимые законопроекты в сфере импортозамещения, а также помочь ДНР и ЛНР в вопросе формирования собственного правового поля. Спикер нижней палаты парламента, прежде осуждавший депутатов за поездки в Донбасс, заявил, что депутаты должны помогать коллегам из ДНР и ЛНР, в том числе во время летних отпусков. «Для нас лето в этом году будет очень ответственным. Мы считаем, что правильно и необходимо, исходя из вызовов времени, перестроить работу [для объединения правового поля РФ и Донбасса]», – отметил он.
Сейчас на повестке дня вопросы специальной военной операции и влияние санкций на экономику, говорит доцент Финансового университета Александр Немцев. «Как правило, на таких встречах есть открытая часть и часть «без камер», – отметил он. – Вполне допускаю, что президент мог обсуждать с лидерами фракций вопросы перспектив интеграции Донбасса и других территорий в российское правовое поле».
Чуть раньше, на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» Путин публично напомнил, что Россия сделает все возможное, чтобы восстановить нормальное течение жизни в ДНР и ЛНР. По его словам, только в последней проживает 3,7 млн человек, почти в 1,5 раза больше, чем в Крыму: «Конечно, нам многое придется сделать». «Ведомости» писали, что «Лидеры России» станут одним из источников кадров для восстановления территорий ДНР и ЛНР. Одному из участников встречи, проректору по стратегическим коммуникациям Севастопольского государственного университета Ивану Кусову, глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сделал предложение стать министром образования республики.