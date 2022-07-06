Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы летом поехать в Донбасс

Вскоре после этого Турчак заявил, что депутаты будут продолжать поездки, пока это будет необходимо людям. Он указал, что комментировать эту работу может только тот, кто непосредственно находился в Донбассе, а не «просиживал штаны в удобных креслах». Он и ряд депутатов от «Единой России» посещал Донбасс, а также Запорожскую и Херсонскую области.