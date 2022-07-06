Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы летом поехать в Донбасс

Вячеслав Володин предложил депутатам Госдумы летом поехать в ДонбассВо время отпуска это будет считаться прямым исполнением их обязанностей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам во время летнего отпуска посетить Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). Об этом он заявил в ходе последнего за сессию заседания нижней палаты парламента.
«У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний, поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР», – отметил Володин.
В Донбассе, объяснил председатель нижней палаты парламента, проживает более миллиона граждан России, и работа с ними – «это исполнение депутатских обязанностей». Он напомнил, что несколько депутатов были избраны при поддержке людей, которые живут в ДНР и ЛНР. Речь идет о парламентариях от Ростовской области, к которой были «приписаны» избиратели с этих территорий.
Сам Володин ехать в Донбасс пока не планировал, говорил ранее «Ведомостям» собеседник в Госдуме. Об этом же говорил источник, близкий к нижней палате парламента.
Фактически выступление Володина можно считать прекращением его заочной полемики с секретарем генсовета «Единой России» и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком о необходимости поездок депутатов в Донбасс.
На заседании Госдумы 25 мая координатор фракции КПРФ, депутат от Ростовской области Николай Коломейцев предложил спикеру Госдумы вместе съездить в Донбасс. Тогда Володина это предложение не устроило и он сказал, что «главное – не быть там обременением»: «Приезжают [депутаты в Донбасс], а для них нужна специальная охрана, которая стоит столько, сколько вся спецоперация».
Вскоре после этого Турчак заявил, что депутаты будут продолжать поездки, пока это будет необходимо людям. Он указал, что комментировать эту работу может только тот, кто непосредственно находился в Донбассе, а не «просиживал штаны в удобных креслах». Он и ряд депутатов от «Единой России» посещал Донбасс, а также Запорожскую и Херсонскую области.
Обращение Володина касается тех депутатов, которые прежде не обозначали свою позицию по Донбассу и не бывали там, считает доцент Финансового университета Александр Немцев. «Совету спикера могут последовать многие вне зависимости от партийной принадлежности», – считает он.
Председатель Госдумы и ранее указывал, что поездки в Донбасс не могут осуществляться в рабочее время, когда депутаты должны выполнять свои основные обязанности, отмечает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «Но поскольку сейчас наступает время отпусков, то можно заняться новыми территориями – противоречий [с прошлыми заявлениями Володина] здесь нет», – отмечает он.
Володин может готовить почву, чтобы самому начать работу с ДНР и ЛНР, допускает эксперт. «Он видит, что те политики и государственные деятели, которые регулярно посещают новые территории, повышают свой политический капитал, – говорит Иванов. – Будет странно, если Володин, имея соответствующие возможности, ими не воспользуется».