Работа депутатов-единороссов в Донбассе вызвала полемику Володина и Турчака

«Нам избиратели деньги платят за то, чтобы мы работали, а не занимались собственной повесткой. Поэтому говорил, говорю и прошу поддержки в этом: нам надо обеспечить дисциплину присутствия при рассмотрении законов», – сказал Володин. По словам источника в Госдуме, в закрытой части этой встречи Медведев сказал, что депутаты должны уделять пристальное внимание работе, в частности, в комитетах. Другой собеседник в Думе подтверждает это, но добавляет, что после этих слов Медведев еще добавил, что и задачи, которые выполняются «по зову сердца», не должны оставаться без внимания, имея в виду поездки депутатов в Донбасс.