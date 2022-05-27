Работа депутатов-единороссов в Донбассе вызвала полемику Володина и Турчака

Работа депутатов-единороссов в Донбассе вызвала полемику Володина и ТурчакаСпикер Госдумы вопреки позиции партии заявил, что парламентарии должны трудиться в Москве
Работа депутатов-единороссов Госдумы в Донбассе и их будущее «закрепление» за конкретными территориями вызвали недовольство члена президиума высшего совета «Единой России», спикера Госдумы Вячеслава Володина. На заседании Госдумы 25 мая в ходе обсуждения законопроекта об отмене предельного возраста для заключения первого военного контракта координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев выступил против инициативы, объясняя это тем, что армия – «дело серьезных здоровых мужчин».
А после дискуссии с Володиным Коломейцев предложил тому вместе съездить в Донбасс. «Самое главное – не быть там обременением. Приезжают [в Донбасс], а для них нужна специальная охрана, которая стоит столько, сколько вся спецоперация», – ответил Володин.
По словам источника, близкого к руководству ДНР, в поездках в Донбасс у депутатов нет никакой охраны: «Когда в Мариуполе они были на открытии гуманитарных центров, там была охрана самих центров, с депутатами никто не ездил, чтобы не отвлекать людей».
Утром 26 мая Володину заочно ответил секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.
«Вопросы об обременении, охране этих ребят – депутатов, которые звучат с высоких трибун, не могут не вызывать у нас вопросов, – сказал Турчак в начале партийного форума о предпринимательстве. – О какой охране может идти речь? <...> Дмитрию Саблину нужна охрана? Или хирургу [Дмитрию] Хубезову нужна охрана? Или [Вадиму] Башанкаеву? Турову Артему? [Виктору] Водолацкому? Анне Кузнецовой?»
На такие заявления «не стоит обращать внимания», сказал Турчак, имея в виду, очевидно, слова Володина: «Комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах».
Но на словах Турчака дискуссия не остановилась. Вечером 26 мая Володин на встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с президиумом думской фракции единороссов фактически ответил Турчаку, впрочем также не называя его имени.
«Нам избиратели деньги платят за то, чтобы мы работали, а не занимались собственной повесткой. Поэтому говорил, говорю и прошу поддержки в этом: нам надо обеспечить дисциплину присутствия при рассмотрении законов», – сказал Володин. По словам источника в Госдуме, в закрытой части этой встречи Медведев сказал, что депутаты должны уделять пристальное внимание работе, в частности, в комитетах. Другой собеседник в Думе подтверждает это, но добавляет, что после этих слов Медведев еще добавил, что и задачи, которые выполняются «по зову сердца», не должны оставаться без внимания, имея в виду поездки депутатов в Донбасс.
«Ведомости» ранее писали со ссылкой на источники, что Володин критиковал депутатов за отсутствие в Москве и на заседаниях совета Госдумы. Некоторые парламентарии должным образом не оформляют командировки, т. е. не отчитываются о поездках в Донбасс перед спикером, объяснял близкий к Охотному Ряду собеседник «Ведомостей».
Как отмечает Туров, он ездит в Донбасс «как доброволец, волонтер по партийной линии, в свободное личное время, за свой счет». А по словам политтехнолога, работающего с «Единой Россией», недовольство спикера Госдумы, вероятно, связано с тем, что его «не поставили в известность» о работе парламентариев в Донбассе. «Сейчас Турчак хочет закрепить за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы, но спикеру это не нравится, ведь он считает, что депутаты – это его вотчина», – пояснил он.
О том, что «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, Турчак заявил 26 мая. Пока этот вопрос не оформлен юридически, поскольку депутаты курируют только российские территории, к примеру, от которых избирались.