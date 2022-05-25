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Вячеслав Володин раскритиковал глав комитетов Госдумы за низкую дисциплину

Ему не понравились прогулы заседаний совета палаты
Елена Мухаметшина
По словам Калашникова, Володин (на фото) просил, чтобы на заседания совета чаще ходили главы комитетов, а не их заместители / Пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые пропускают заседания совета нижней палаты парламента. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в Госдуме.

По словам одного из источников, Володин даже перечислил, кто из председателей комитетов чаще всего не посещал совет. Среди них глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») и по физкультуре Дмитрий Свищев (ЛДПР). Они пропустили по пять заседаний совета из 11, говорит источник. Из-за этого возникают сложности, особенно когда вместо депутатов на заседания совета приходят их замы от других фракций, поясняет собеседник «Ведомостей».

Еще один собеседник в Госдуме говорит, что беспокойство Володина было связано в том числе с поездками в зону военной спецоперации на Украине и обеспечением безопасности. По его словам, возможно, речь идет о намерении «исключить избыточные рвения отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью». Некоторые депутаты должным образом не оформляют командировки, не отчитываются о них спикеру и не ясно, кто несет за них в это время ответственность, добавляет близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей».

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Два источника в Госдуме говорят, что Хубезов пропускал заседания, поскольку довольно часто ездит в Донбасс – он врач и занимается организацией медицинской помощи на территориях ДНР и ЛНР. Володин говорил Хубезову, что его комитет очень важный и государство поручило ему работу именно там, отмечает еще один источник «Ведомостей». Сам Хубезов от комментариев отказался.

По словам Калашникова, Володин просил, чтобы на заседания совета чаще ходили главы комитетов, а не их заместители. «По регламенту от комитета на совете всегда кто-то присутствует <...>. Я считаю его слова обоснованными и согласился с ним», – говорит он. Главы комитетов иногда работают на других площадках, отметил Калашников: «Но я не оспариваю право председателя [Госдумы] делать такие замечания».

«У нас в комитете был график посещений совета Думы руководством комитета – председателем и моими заместителями, – сказал Свищев. – Регламент Думы позволяет, чтобы заместители участвовали в совете Думы. Но в связи с тем, что было высказано такое замечание и оно правильное, я теперь хожу сам».

Никаких санкций к главам комитетов применить нельзя, если их кто-то замещает, считает политолог Алексей Макаркин. «В кабинете министров редко когда бывает, что на совещание приходит заместитель, а не сам министр», – отмечает он.

В подготовке статьи участвовал Максим Иванов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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