Вячеслав Володин раскритиковал глав комитетов Госдумы за низкую дисциплину

Еще один собеседник в Госдуме говорит, что беспокойство Володина было связано в том числе с поездками в зону военной спецоперации на Украине и обеспечением безопасности. По его словам, возможно, речь идет о намерении «исключить избыточные рвения отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью». Некоторые депутаты должным образом не оформляют командировки, не отчитываются о них спикеру и не ясно, кто несет за них в это время ответственность, добавляет близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей».