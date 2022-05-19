Кремль поручил регионам взять шефство над территориями ДНР и ЛНР

Глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале написал, что в ближайшие две недели представители региона посетят Донбасс в составе делегации Минпрома России, чтобы оценить, как поволжская республика может помочь ДНР. Донбасс уже посещал и вице-премьер по стройке Марат Хуснуллин: он говорил, что Россия планирует восстанавливать территории, а в ЛНР прибыли для этих целей «колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов».