Кремль поручил регионам взять шефство над территориями ДНР и ЛНР

Кремль поручил регионам взять шефство над территориями ДНР и ЛНРГубернаторы распределяют населенные пункты, которыми займутся в ближайшее время
Российские регионы по решению президента Владимира Путина «возьмут шефство над районами, муниципалитетами» ДНР и ЛНР, заявил 19 мая первый заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко на марафоне общества «Знание». «Донбасс ждет полное освобождение исторических территорий. Уверен абсолютно, что и российская армия, и милиция ДНР и ЛНР обеспечат восстановление исторических границ», – сказал Кириенко. Документ за подписью президента о порядке восстановления ДНР и ЛНР регионами не опубликован. За счет каких средств будет идти восстановление Донбасса, Кириенко не уточнил.
Российские чиновники уже объявляли, что берут шефство над территориями ДНР и ЛНР. К примеру, Брянская область поможет в восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий в городе Брянке в ЛНР, говорил губернатор Александр Богомаз. «Наши специалисты уже выехали на место и определяют, чем помочь Брянке в первую очередь. <...> Главная жизненно важная задача – стабилизировать ситуацию с водоснабжением», – отмечал он.
Свердловская область будет помогать восстанавливать город Макеевку в ДНР, говорил глава администрации города Владислав Ключаров. На этой неделе ДНР посетил первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий и депутат Госдумы от уральского региона Максим Иванов. В Енакиеве (ДНР) будут работать специалисты из Ленобласти, там в первую очередь будут восстанавливать детский сад и школы. Челябинская область будет восстанавливать Ясиноватую (ДНР), а Самарская область – город Снежное (также ДНР).
Московская область будет восстанавливать Тельмановский и Новоазовский районы ДНР, говорил губернатор Андрей Воробьев. Делегация уже была в ДНР и оценила объем работ, эти вопросы курирует внутриполитческий блок региональных администраций, говорил источник, близкий к полпредству ЦФО. Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР, а Чувашия – над Донецким электротехническим заводом. Об этом также говорили руководители регионов.
Глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале написал, что в ближайшие две недели представители региона посетят Донбасс в составе делегации Минпрома России, чтобы оценить, как поволжская республика может помочь ДНР. Донбасс уже посещал и вице-премьер по стройке Марат Хуснуллин: он говорил, что Россия планирует восстанавливать территории, а в ЛНР прибыли для этих целей «колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов».
Кириенко 28 апреля провел совещание с губернаторами о поддержке Донбасса, писали «Ведомости». Он сменил замруководителя администрации президента Дмитрия Козака в качестве куратора ДНР и ЛНР, писал РБК. Шефство предполагает не только финансирование восстановления и развития инфраструктуры, это помощь кадрами, техникой, решение регионами проблем «под ключ», что должен заметить центр, считает политолог Константин Калачев. Власти компенсируют управленческие и кадровые проблемы в ДНР и ЛНР, продемонстрируют участие в интеграции республик, отмечает политолог Михаил Виноградов.