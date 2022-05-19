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Политика

Кремль поручил регионам взять шефство над территориями ДНР и ЛНР

Губернаторы распределяют населенные пункты, которыми займутся в ближайшее время
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Свердловская область будет помогать восстанавливать город Макеевку в ДНР / Михаил Терещенко / ТАСС

Российские регионы по решению президента Владимира Путина «возьмут шефство над районами, муниципалитетами» ДНР и ЛНР, заявил 19 мая первый заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко на марафоне общества «Знание». «Донбасс ждет полное освобождение исторических территорий. Уверен абсолютно, что и российская армия, и милиция ДНР и ЛНР обеспечат восстановление исторических границ», – сказал Кириенко. Документ за подписью президента о порядке восстановления ДНР и ЛНР регионами не опубликован. За счет каких средств будет идти восстановление Донбасса, Кириенко не уточнил.

Российские чиновники уже объявляли, что берут шефство над территориями ДНР и ЛНР. К примеру, Брянская область поможет в восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий в городе Брянке в ЛНР, говорил губернатор Александр Богомаз. «Наши специалисты уже выехали на место и определяют, чем помочь Брянке в первую очередь. <...> Главная жизненно важная задача – стабилизировать ситуацию с водоснабжением», – отмечал он.

Свердловская область будет помогать восстанавливать город Макеевку в ДНР, говорил глава администрации города Владислав Ключаров. На этой неделе ДНР посетил первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий и депутат Госдумы от уральского региона Максим Иванов. В Енакиеве (ДНР) будут работать специалисты из Ленобласти, там в первую очередь будут восстанавливать детский сад и школы. Челябинская область будет восстанавливать Ясиноватую (ДНР), а Самарская область – город Снежное (также ДНР).

Московская область будет восстанавливать Тельмановский и Новоазовский районы ДНР, говорил губернатор Андрей Воробьев. Делегация уже была в ДНР и оценила объем работ, эти вопросы курирует внутриполитческий блок региональных администраций, говорил источник, близкий к полпредству ЦФО. Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР, а Чувашия – над Донецким электротехническим заводом. Об этом также говорили руководители регионов.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале написал, что в ближайшие две недели представители региона посетят Донбасс в составе делегации Минпрома России, чтобы оценить, как поволжская республика может помочь ДНР. Донбасс уже посещал и вице-премьер по стройке Марат Хуснуллин: он говорил, что Россия планирует восстанавливать территории, а в ЛНР прибыли для этих целей «колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов».

Кириенко 28 апреля провел совещание с губернаторами о поддержке Донбасса, писали «Ведомости». Он сменил замруководителя администрации президента Дмитрия Козака в качестве куратора ДНР и ЛНР, писал РБК. Шефство предполагает не только финансирование восстановления и развития инфраструктуры, это помощь кадрами, техникой, решение регионами проблем «под ключ», что должен заметить центр, считает политолог Константин Калачев. Власти компенсируют управленческие и кадровые проблемы в ДНР и ЛНР, продемонстрируют участие в интеграции республик, отмечает политолог Михаил Виноградов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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