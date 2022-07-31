Россия пригласила ООН и Красный Крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россия официально пригласила экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста к участию в расследовании обстрела СИЗО в поселке Еленовка в Донбассе, сообщили в пресс-службе Минобороны России. На этой неделе в результате удара по СИЗО погибли около 50 украинских военнопленных, десятки человек получили ранения.
«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — сообщили в Минобороны.
Накануне официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация готова направить в Еленовку группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон.
Как заявило ранее Минобороны России, удар по СИЗО нанесли вооруженные силы Украины. СКР возбудил уголовное дело по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). «РИА Новости» сообщили, что на месте удара по СИЗО были обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.
Военное ведомство опубликовало в субботу списки с именами 48 погибших и 73 раненых. В пятницу представители ДНР сообщили, что в результате удара погибли 53 человека, еще 75 получили ранения.