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Россия пригласила ООН и Красный Крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Ведомости

Россия официально пригласила экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста к участию в расследовании обстрела СИЗО в поселке Еленовка в Донбассе, сообщили в пресс-службе Минобороны России. На этой неделе в результате удара по СИЗО погибли около 50 украинских военнопленных, десятки человек получили ранения.

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — сообщили в Минобороны.

Ранее по теме: Число погибших в результате удара по СИЗО в Еленовке выросло до 53

Накануне официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация готова направить в Еленовку группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон.

Как заявило ранее Минобороны России, удар по СИЗО нанесли вооруженные силы Украины. СКР возбудил уголовное дело по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). «РИА Новости» сообщили, что на месте удара по СИЗО были обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.

Военное ведомство опубликовало в субботу списки с именами 48 погибших и 73 раненых. В пятницу представители ДНР сообщили, что в результате удара погибли 53 человека, еще 75 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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