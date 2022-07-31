Россия пригласила ООН и Красный Крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Россия официально пригласила экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста к участию в расследовании обстрела СИЗО в поселке Еленовка в Донбассе, сообщили в пресс-службе Минобороны России. На этой неделе в результате удара по СИЗО погибли около 50 украинских военнопленных, десятки человек получили ранения.