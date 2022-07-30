Минобороны опубликовало списки погибших в результате обстрела СИЗО в Еленовке

Ранее Минобороны России заявляло, что ночью 29 июля ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке. В результате погибли десятки украинских военнопленных, многие получили ранения. СКР возбудил уголовное дело по факту удара по СИЗО по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). В пресс-службе СК рассказали, что следователи осмотрели место происшествия. Ведомство примет меры для установления обстоятельств произошедшего и причастных к этому.