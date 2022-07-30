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Минобороны опубликовало списки погибших в результате обстрела СИЗО в Еленовке

Ведомости

Министерство обороны России опубликовало списки с именами украинских военнопленных, получивших ранения и погибших в результате удара по следственному изолятору в поселке Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ведомство сообщает о гибели 50 человек, в списке погибших числятся 48 имен, личности еще двоих устанавливаются. Ранены 73 человека.

«По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-и военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», — говорится в сообщении министерства.

Ранее по теме: СМИ узнали об обнаружении обломков РСЗО HIMARS на месте удара по СИЗО в Еленовке

Ранее Минобороны России заявляло, что ночью 29 июля ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке. В результате погибли десятки украинских военнопленных, многие получили ранения. СКР возбудил уголовное дело по факту удара по СИЗО по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). В пресс-службе СК рассказали, что следователи осмотрели место происшествия. Ведомство примет меры для установления обстоятельств произошедшего и причастных к этому.

«РИА Новости» сообщили, что на месте удара по СИЗО были обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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