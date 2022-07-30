Минобороны опубликовало списки погибших в результате обстрела СИЗО в Еленовке
Министерство обороны России опубликовало списки с именами украинских военнопленных, получивших ранения и погибших в результате удара по следственному изолятору в поселке Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР).
Ведомство сообщает о гибели 50 человек, в списке погибших числятся 48 имен, личности еще двоих устанавливаются. Ранены 73 человека.
«По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-и военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», — говорится в сообщении министерства.
Ранее Минобороны России заявляло, что ночью 29 июля ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке. В результате погибли десятки украинских военнопленных, многие получили ранения. СКР возбудил уголовное дело по факту удара по СИЗО по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). В пресс-службе СК рассказали, что следователи осмотрели место происшествия. Ведомство примет меры для установления обстоятельств произошедшего и причастных к этому.
«РИА Новости» сообщили, что на месте удара по СИЗО были обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.