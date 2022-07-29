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СМИ узнали об обнаружении обломков РСЗО HIMARS на месте удара по СИЗО в Еленовке

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На месте удара по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке были обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS, сообщает корреспондент «РИА Новости» с места происшествия.

«Эти обломки были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров», – сообщило агентство.

О ночном обстреле исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, российское Минобороны и штаб территориальной обороны ДНР сообщили сегодня. По информации представителей ДНР, погибли 53 человека, еще 75 получили ранения.

СКР возбудил уголовное дело по факту удара по СИЗО по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). В пресс-службе СК рассказали, что предположительно обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. 

20 июля стало известно, что США и союзники выделят Украине более 20 HIMARS. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли сообщил, что Киев получил уже 12 таких систем.

Затем президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет помощи в размере $175 млн. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что в рамках этого пакета будут переданы 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost стоимостью около $100 млн, четыре РСЗО HIMARS, 36 000 единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.

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Ранее по теме: Число погибших в результате удара по СИЗО в Еленовке выросло до 53

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных