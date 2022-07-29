СМИ узнали об обнаружении обломков РСЗО HIMARS на месте удара по СИЗО в Еленовке

Затем президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет помощи в размере $175 млн. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что в рамках этого пакета будут переданы 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost стоимостью около $100 млн, четыре РСЗО HIMARS, 36 000 единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.