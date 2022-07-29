Число погибших в результате удара по СИЗО в Еленовке выросло до 53
Количество погибших в результате удара Украины по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где содержали украинских военнопленных, выросло с 40 до 53, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате ночного обстрела ВФУ по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в н. п. Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения. Предположительно, удар был нанесен РСЗО HIMARS», — сообщили в штабе.
Ранее сегодня Минобороны России рассказало, что ночью 29 июля ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке. В результате 40 украинских военнопленных погибли и 75 были ранены, также ранения получили восемь сотрудников изолятора.
СКР возбудил уголовное дело по факту удара по СИЗО по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). В пресс-службе СК рассказали, что сейчас следователи осматривают место происшествия. Ведомство примет меры для установления обстоятельств произошедшего и причастных к этому.
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