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Число погибших в результате удара по СИЗО в Еленовке выросло до 53

Ведомости

Количество погибших в результате удара Украины по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где содержали украинских военнопленных, выросло с 40 до 53, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате ночного обстрела ВФУ по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в н. п. Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения. Предположительно, удар был нанесен РСЗО HIMARS», — сообщили в штабе.

Ранее сегодня Минобороны России рассказало, что ночью 29 июля ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке. В результате 40 украинских военнопленных погибли и 75 были ранены, также ранения получили восемь сотрудников изолятора.

СКР возбудил уголовное дело по факту удара по СИЗО по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). В пресс-службе СК рассказали, что сейчас следователи осматривают место происшествия. Ведомство примет меры для установления обстоятельств произошедшего и причастных к этому.

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Ранее по теме: Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по СИЗО с украинскими пленными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных