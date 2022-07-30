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ООН заявила о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Ведомости

Организация Объединенных Наций (ООН) может направить группу экспертов с целью расследования обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике. Об этом говорится в комментарии заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.

В ночь на 29 июля вооруженные силы Украины, как утверждало российское Минобороны, нанесли удар по следственному изолятору в поселке Еленовка, в результате чего погибли около 50 украинских военнопленных. 

«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», — сказал Хак (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что ООН полностью поддерживает инициативы Международного комитета Красного Креста.

Ранее по теме: Число погибших в результате удара по СИЗО в Еленовке выросло до 53

Как заявило ранее Минобороны России, в результате удара ВСУ погибли десятки украинских военнопленных, многие получили ранения. СКР возбудил уголовное дело по факту удара по СИЗО по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). «РИА Новости» сообщили, что на месте удара по СИЗО были обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.

Сегодня Минобороны опубликовало списки с именами 48 погибших и 73 раненых. В пятницу представители ДНР сообщили, что в результате удара погибли 53 человека, еще 75 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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