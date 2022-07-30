ООН заявила о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Организация Объединенных Наций (ООН) может направить группу экспертов с целью расследования обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике. Об этом говорится в комментарии заместителя официального представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.
В ночь на 29 июля вооруженные силы Украины, как утверждало российское Минобороны, нанесли удар по следственному изолятору в поселке Еленовка, в результате чего погибли около 50 украинских военнопленных.
«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон», — сказал Хак (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что ООН полностью поддерживает инициативы Международного комитета Красного Креста.
Как заявило ранее Минобороны России, в результате удара ВСУ погибли десятки украинских военнопленных, многие получили ранения. СКР возбудил уголовное дело по факту удара по СИЗО по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). «РИА Новости» сообщили, что на месте удара по СИЗО были обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.
Сегодня Минобороны опубликовало списки с именами 48 погибших и 73 раненых. В пятницу представители ДНР сообщили, что в результате удара погибли 53 человека, еще 75 получили ранения.