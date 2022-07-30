ООН заявила о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Как заявило ранее Минобороны России, в результате удара ВСУ погибли десятки украинских военнопленных, многие получили ранения. СКР возбудил уголовное дело по факту удара по СИЗО по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). «РИА Новости» сообщили, что на месте удара по СИЗО были обнаружены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.