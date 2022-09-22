Число погибших в результате обстрела рынка в Донецке выросло до шести

Ранее сегодня украинская сторона обстреляла центр Донецка, в частности, удары нанесли по Крытому рынку. Мэр Донецка сообщал о как минимум пятерых погибших в результате атаки. Он добавил, что под обстрелом оказались Ворошиловский, Киевский и Калининский районы, огонь ведется из артиллерии калибром 155 мм из села Нетайлово. Прилеты также зафиксированы в районе городской администрации. По данным «РИА Новости», пострадал также пассажирский автобус.