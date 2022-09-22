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Число погибших в результате обстрела рынка в Донецке выросло до шести

Ведомости

В результате обстрелов украинскими войсками рынка в Донецке погибли шесть человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли 6 человек, 6 человек получили ранения», — написал Кулемзин. Он уточнил, что данные о жертвах продолжают поступать. 

Ранее сегодня украинская сторона обстреляла центр Донецка, в частности, удары нанесли по Крытому рынку. Мэр Донецка сообщал о как минимум пятерых погибших в результате атаки. Он добавил, что под обстрелом оказались Ворошиловский, Киевский и Калининский районы, огонь ведется из артиллерии калибром 155 мм из села Нетайлово. Прилеты также зафиксированы в районе городской администрации. По данным «РИА Новости», пострадал также пассажирский автобус. 

Украинские войска усилии обстрелы Донецка с конца прошлой недели. Так, 17 сентября под удары попал Ворошиловский район. В результате атаки погибли четыре человека. 19 сентября ВСУ вновь нанесли удары по нескольким районам города. Мэр Донецка сообщал, что, по предварительным данным, погибли 13 человек.

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Ранее по теме: Мэр Донецка сообщил о минимум пятерых погибших при обстреле ВСУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных