Число погибших в результате обстрела рынка в Донецке выросло до шести
В результате обстрелов украинскими войсками рынка в Донецке погибли шесть человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли 6 человек, 6 человек получили ранения», — написал Кулемзин. Он уточнил, что данные о жертвах продолжают поступать.
Ранее сегодня украинская сторона обстреляла центр Донецка, в частности, удары нанесли по Крытому рынку. Мэр Донецка сообщал о как минимум пятерых погибших в результате атаки. Он добавил, что под обстрелом оказались Ворошиловский, Киевский и Калининский районы, огонь ведется из артиллерии калибром 155 мм из села Нетайлово. Прилеты также зафиксированы в районе городской администрации. По данным «РИА Новости», пострадал также пассажирский автобус.
Украинские войска усилии обстрелы Донецка с конца прошлой недели. Так, 17 сентября под удары попал Ворошиловский район. В результате атаки погибли четыре человека. 19 сентября ВСУ вновь нанесли удары по нескольким районам города. Мэр Донецка сообщал, что, по предварительным данным, погибли 13 человек.
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