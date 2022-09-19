В Донецке сообщили о погибших при обстреле ВСУ
В результате обстрела украинскими силами Донецка в Донецкой народной республике, по предварительным данным, погибли 13 человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», – написал он.
По его данным, по району из села Нейталово было выпущено девять снарядов калибром 155 мм. При этом сегодня также ВСУ обстреляли Киевский, Кировский, Петровский районы Донецка. Город также подвергся обстрелам в субботу и воскресенье. В субботу в Ворошиловском районе Донецка погибли четыре человека.
В конце апреля Франция впервые отправила Киеву тяжелые вооружения — 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR. Париж начал первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта.
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