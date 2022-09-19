В Донецке сообщили о погибших при обстреле ВСУ

По его данным, по району из села Нейталово было выпущено девять снарядов калибром 155 мм. При этом сегодня также ВСУ обстреляли Киевский, Кировский, Петровский районы Донецка. Город также подвергся обстрелам в субботу и воскресенье. В субботу в Ворошиловском районе Донецка погибли четыре человека.