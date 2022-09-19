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В Донецке сообщили о погибших при обстреле ВСУ

Ведомости

В результате обстрела украинскими силами Донецка в Донецкой народной республике, по предварительным данным, погибли 13 человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», – написал он.

По его данным, по району из села Нейталово было выпущено девять снарядов калибром 155 мм. При этом сегодня также ВСУ обстреляли Киевский, Кировский, Петровский районы Донецка. Город также подвергся обстрелам в субботу и воскресенье. В субботу в Ворошиловском районе Донецка погибли четыре человека.

В конце апреля Франция впервые отправила Киеву тяжелые вооружения — 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR. Париж начал первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных