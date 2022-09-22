Мэр Донецка сообщил о минимум пяти погибших при обстреле ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка, в результате чего погибли не менее пять человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным при обстреле Крытого рынка погибли как минимум пять человек. Данные уточняются», – написал он.
Всего под обстрелом оказались Ворошиловский, Киевский и Калининский районы, огонь ведется из артиллерии калибром 155 мм из села Нетайлово, добавил он. Прилеты также зафиксированы в районе городской администрации.
В результате обстрела пострадал также пассажирский автобус, передает корреспондент «РИА Новости».
Ранее 19 сентября в результате обстрела Куйбышевского районе Донецка погибли 13 человек, сообщали в городской администрации. Снаряды попали в продуктовый магазин и остановку.
В конце апреля Франция впервые отправила Киеву тяжелые вооружения — 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR. Париж начал первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта.
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