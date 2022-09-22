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Мэр Донецка сообщил о минимум пяти погибших при обстреле ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка, в результате чего погибли не менее пять человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным при обстреле Крытого рынка погибли как минимум пять человек. Данные уточняются», – написал он.

Всего под обстрелом оказались Ворошиловский, Киевский и Калининский районы, огонь ведется из артиллерии калибром 155 мм из села Нетайлово, добавил он. Прилеты также зафиксированы в районе городской администрации.

В результате обстрела пострадал также пассажирский автобус, передает корреспондент «РИА Новости». 

Ранее 19 сентября в результате обстрела Куйбышевского районе Донецка погибли 13 человек, сообщали в городской администрации. Снаряды попали в продуктовый магазин и остановку.

В конце апреля Франция впервые отправила Киеву тяжелые вооружения — 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR. Париж начал первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных