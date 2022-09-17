В Донецке сообщили о погибших в результате обстрела Украиной
В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела погибли четыре человека, на месте обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин.
Кулезмин в своем Telegram-канале рассказал, что снаряд попал в административное здание, под обстрелами находится район площади Ленина. По его данным, из села Нейталово в сторону Ворошиловского района было выпущено «восемь снарядов калибром 155 мм». Позднее украинские военные выпустили еще пять снарядов, добавил Кулемзин.
Глава администрации Донецка заявил, что при ударе около драмтеатра погибли мирные граждане.
«В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы «CAESAR». Уже известно о четырех погибших. Анкетные данные уточняются», — написал он.
В результате обстрела Петровского района погиб мужчина, сообщил мэр. По его данным, также идет обстрел Кировского и Куйбышевского районов.
В конце апреля Франция впервые отправила Киеву тяжелые вооружения — 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR. Париж начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта.