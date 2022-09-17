В Донецке сообщили о погибших в результате обстрела Украиной

Кулезмин в своем Telegram-канале рассказал, что снаряд попал в административное здание, под обстрелами находится район площади Ленина. По его данным, из села Нейталово в сторону Ворошиловского района было выпущено «восемь снарядов калибром 155 мм». Позднее украинские военные выпустили еще пять снарядов, добавил Кулемзин.