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В Донецке сообщили о погибших в результате обстрела Украиной

Ведомости

В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела погибли четыре человека, на месте обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин.

Кулезмин в своем Telegram-канале рассказал, что снаряд попал в административное здание, под обстрелами находится район площади Ленина. По его данным, из села Нейталово в сторону Ворошиловского района было выпущено «восемь снарядов калибром 155 мм». Позднее украинские военные выпустили еще пять снарядов, добавил Кулемзин.

Глава администрации Донецка заявил, что при ударе около драмтеатра погибли мирные граждане.

«В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы «CAESAR». Уже известно о четырех погибших. Анкетные данные уточняются», — написал он.

В результате обстрела Петровского района погиб мужчина, сообщил мэр. По его данным, также идет обстрел Кировского и Куйбышевского районов.

В конце апреля Франция впервые отправила Киеву тяжелые вооружения — 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR. Париж начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных