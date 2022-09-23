FT: новые санкции против России могут коснуться нефти и кибербезопасности
Новые санкции ЕС против России могут включать ограничение цен на нефть и сферу информационных технологий и кибербезопасности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
Восьмой пакет санкций еще не был официально анонсирован, однако официальные источники сообщили газете, что новые санкции включают введение потолка цен на нефть, а также меры в области информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Кроме того, ЕС расширит «черный список» новыми физлицами.
Как отмечает FT, страны Балтии и Польша настаивают на введении новых санкций в отношении России. В частности, они предлагают запретить импорт алмазов и отключить большинство российских банков от системы SWIFT. В то же время источники издания отмечают, что достичь «единодушного согласия» по новым санкциям будет непросто. В пример приводится Венгрия, которая выступает против введения новых ограничений против РФ в области энергетики.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на решение провести референдумы в ЛНР, ДНР, а также Херсонской области и части Запорожья. О каких именно ограничениях идет речь, он не уточнил. Также председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию.
Кроме того, 23 сентября Bloomberg сообщило, что в ЕС ускорили процесс введения ценового потолка на российскую нефть. По данным агентства, согласовать это решение планируется в течение нескольких недель. В то же время издание сомневается в однозначном успехе этой инициативы, поскольку у каждой страны ЕС есть свои потребности в нефти.
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