FT: новые санкции против России могут коснуться нефти и кибербезопасности

Как отмечает FT, страны Балтии и Польша настаивают на введении новых санкций в отношении России. В частности, они предлагают запретить импорт алмазов и отключить большинство российских банков от системы SWIFT. В то же время источники издания отмечают, что достичь «единодушного согласия» по новым санкциям будет непросто. В пример приводится Венгрия, которая выступает против введения новых ограничений против РФ в области энергетики.