ВГА: выборы в Запорожской области пройдут через год после вхождения в состав России

По его словам, если регион войдет в состав России, потребуется переходный период для адаптации к российскому законодательству, который, по мнению Балицкого, будет сложным, поскольку будет необходимо внести изменения во все документы и реестры. Уже после будут проведены выборы как законодательных, так и исполнительных органов власти, добавил глава ВГА.