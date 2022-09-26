ВГА: выборы в Запорожской области пройдут через год после вхождения в состав России
Постоянные органы власти Запорожской области будут сформированы с помощью выборов через год после вхождения региона в состав России, заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Балицкий на встрече с иностранными наблюдателями, присутствовавшими на референдуме. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Я как глава ВГА буду выполнять свои обязанности до момента проведения выборов. Выборы будут проходить через один год в случае признания Запорожской области субъектом РФ», – сказал он.
По его словам, если регион войдет в состав России, потребуется переходный период для адаптации к российскому законодательству, который, по мнению Балицкого, будет сложным, поскольку будет необходимо внести изменения во все документы и реестры. Уже после будут проведены выборы как законодательных, так и исполнительных органов власти, добавил глава ВГА.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России.
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они продлятся еще два дня — до 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. По итогам первых трех дней голосования в Запорожской области явка с учетом проголосовавших за рубежом составила 51,55%, сообщала председатель ЦИК региона Галина Катющенко. Как правило, референдумы считаются состоявшимися, если явка избирателей превысила 50%.