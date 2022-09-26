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ВГА: выборы в Запорожской области пройдут через год после вхождения в состав России

Ведомости

Постоянные органы власти Запорожской области будут сформированы с помощью выборов через год после вхождения региона в состав России, заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Балицкий на встрече с иностранными наблюдателями, присутствовавшими на референдуме. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я как глава ВГА буду выполнять свои обязанности до момента проведения выборов. Выборы будут проходить через один год в случае признания Запорожской области субъектом РФ», – сказал он.

По его словам, если регион войдет в состав России, потребуется переходный период для адаптации к российскому законодательству, который, по мнению Балицкого, будет сложным, поскольку будет необходимо внести изменения во все документы и реестры. Уже после будут проведены выборы как законодательных, так и исполнительных органов власти, добавил глава ВГА.

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России.

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они продлятся еще два дня — до 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. По итогам первых трех дней голосования в Запорожской области явка с учетом проголосовавших за рубежом составила 51,55%, сообщала председатель ЦИК региона Галина Катющенко. Как правило, референдумы считаются состоявшимися, если явка избирателей превысила 50%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных