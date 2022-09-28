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Глава ЕК: новые санкции ЕС лишат Россию дополнительного дохода в 7 млрд евро

Ведомости

Новые санкции Евросоюза в отношении России приведут к тому, что страна не получит дополнительных доходов в размере около 7 млрд евро, такое предположение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе. 

«Мы предлагаем ввести новый запрет на импорт российской продукции. Таким образом, товары из России не будут представлены на европейском рынке, что лишит РФ дополнительных доходов на сумму 7 млрд евро», — отметила она (цит. по ТАСС). 

Помимо этого в Еврокомиссии предложили запретить гражданам ЕС занимать должности в органах управления российских госкомпаний, а также расширить перечень запрещенных к экспорту товаров в авиационной отрасли и электронных компонентов, химических веществ.

ЕС решил ввести новые санкции против России из-за референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и части Запорожья. О планах разработать новые ограничительные меры сообщал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее газета Financial Times писала, что новые ограничительные меры затронут сферу информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Кроме того, по данным издания, европейские власти рассматривают возможность введения потолка цен на российскую нефть.

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Ранее по теме: Канада введет новые санкции против России из-за референдумов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных