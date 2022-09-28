Глава ЕК: новые санкции ЕС лишат Россию дополнительного дохода в 7 млрд евро
Новые санкции Евросоюза в отношении России приведут к тому, что страна не получит дополнительных доходов в размере около 7 млрд евро, такое предположение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы предлагаем ввести новый запрет на импорт российской продукции. Таким образом, товары из России не будут представлены на европейском рынке, что лишит РФ дополнительных доходов на сумму 7 млрд евро», — отметила она (цит. по ТАСС).
Помимо этого в Еврокомиссии предложили запретить гражданам ЕС занимать должности в органах управления российских госкомпаний, а также расширить перечень запрещенных к экспорту товаров в авиационной отрасли и электронных компонентов, химических веществ.
ЕС решил ввести новые санкции против России из-за референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и части Запорожья. О планах разработать новые ограничительные меры сообщал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Ранее газета Financial Times писала, что новые ограничительные меры затронут сферу информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Кроме того, по данным издания, европейские власти рассматривают возможность введения потолка цен на российскую нефть.
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