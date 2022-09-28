Глава ЕК: новые санкции ЕС лишат Россию дополнительного дохода в 7 млрд евро

Новые санкции Евросоюза в отношении России приведут к тому, что страна не получит дополнительных доходов в размере около 7 млрд евро, такое предположение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.