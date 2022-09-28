Канада введет новые санкции против России из-за референдумов

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ. 31 мая власти Канады ввели персональные санкции против 4 юрлиц и 22 граждан России, включая главу совета директоров «Национальной медиа группы» Алину Кабаеву.