Канада введет новые санкции против России из-за референдумов
Канада не признает итоги референдумов на Донбассе и введет новые санкции, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Так называемые референдумы, проведенные Россией в незаконно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, не имеют абсолютно никакой легитимности. В ответ на эту дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета», – заявил он.
Трюдо также осудил военные преступления, в которых, как он считает, виновна Россия, и пообещал задействовать все имеющееся у Канады средства, чтобы не оставить их безнаказанными.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ. 31 мая власти Канады ввели персональные санкции против 4 юрлиц и 22 граждан России, включая главу совета директоров «Национальной медиа группы» Алину Кабаеву.
Впоследствии Канада также ввела санкции в отношении нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности России, а в начале августа добавила в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из РФ. 23 августа правительство Канады обновило санкционные списки, добавив в них еще 62 российских физлица и одну компанию оборонного сектора.
Россия, в свою очередь, неоднократно вводила санкции против официальных и частных лиц Канад, запрещая им въезд на территорию. РФ. В «стоп-лист», в частности, Москва добавила председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, советников по политическим вопросам в аппарате вице-премьера страны, глав канадских провинций и территорий, военных, а также руководителей компаний, поставляющих Украине вооружения и технологии двойного назначения.
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