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Володин обвинил поддерживающие Зеленского страны в спонсорстве терроризма

Ведомости

Страны, которые выступают в поддержку Украины и режима президента Владимира Зеленского, являются спонсорами терроризма. Такое заявление спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Чаша терпения переполнилась. <...> Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики. Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм», — написал он. 

Володин напомнил о «правиле, известном во всем мире», согласно которому с террористами и террористическими режимами, которым стала и ситуация в Киеве, нельзя договариваться. Спикер Госдумы привел в качестве примеров террористических актов регулярные обстрелы критической инфраструктуры Запорожской и Курской АЭС, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, а также диверсию на Крымском мосту.

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Накануне президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности выступил с обращением, в котором обвинил режим Зеленского в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах двух АЭС. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — заключил Путин. Он подчеркнул, что оставлять без внимания подобные акты терроризма нельзя. Тогда же глава государства сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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