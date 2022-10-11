Володин обвинил поддерживающие Зеленского страны в спонсорстве терроризма
Страны, которые выступают в поддержку Украины и режима президента Владимира Зеленского, являются спонсорами терроризма. Такое заявление спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале.
«Чаша терпения переполнилась. <...> Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики. Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм», — написал он.
Володин напомнил о «правиле, известном во всем мире», согласно которому с террористами и террористическими режимами, которым стала и ситуация в Киеве, нельзя договариваться. Спикер Госдумы привел в качестве примеров террористических актов регулярные обстрелы критической инфраструктуры Запорожской и Курской АЭС, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, а также диверсию на Крымском мосту.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности выступил с обращением, в котором обвинил режим Зеленского в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах двух АЭС. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями — с самыми одиозными группировками», — заключил Путин. Он подчеркнул, что оставлять без внимания подобные акты терроризма нельзя. Тогда же глава государства сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса