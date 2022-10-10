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ООН считает взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта

Ведомости

Теракт на Крымском мосту и удары по городам Украины – это эскалация конфликта, заявил «РИА Новости» официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Издание отмечает, что ранее Дюжаррик назвал «неприемлемой эскалацией» удары российской стороны по Украине, при этом в ООН никак не комментировали взрыв на Крымском мосту. «То, что мы видели на выходных, в последние дни – это и есть эскалация. Что неприемлемо», – заявил официальный представитель ООН на вопрос о том, почему со стороны организации не последовало комментариев о произошедшем.

«То, что мы не делаем ежедневных заявлений обо всем, что происходит, и о страданиях мирных граждан… не означает, что мы не выступаем против ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре», – добавил Дюжаррик.

Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В некоторых городах наблюдаются перебои с электроэнергией и связью.

Позже в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин рассказал об усилении ударов по территории Украины. По его словам, такое решение было принято по предложению Минобороны и Генштаба. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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