ООН считает взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта
Теракт на Крымском мосту и удары по городам Украины – это эскалация конфликта, заявил «РИА Новости» официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Издание отмечает, что ранее Дюжаррик назвал «неприемлемой эскалацией» удары российской стороны по Украине, при этом в ООН никак не комментировали взрыв на Крымском мосту. «То, что мы видели на выходных, в последние дни – это и есть эскалация. Что неприемлемо», – заявил официальный представитель ООН на вопрос о том, почему со стороны организации не последовало комментариев о произошедшем.
«То, что мы не делаем ежедневных заявлений обо всем, что происходит, и о страданиях мирных граждан… не означает, что мы не выступаем против ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре», – добавил Дюжаррик.
Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В некоторых городах наблюдаются перебои с электроэнергией и связью.
Позже в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин рассказал об усилении ударов по территории Украины. По его словам, такое решение было принято по предложению Минобороны и Генштаба. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.