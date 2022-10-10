ООН считает взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта

Издание отмечает, что ранее Дюжаррик назвал «неприемлемой эскалацией» удары российской стороны по Украине, при этом в ООН никак не комментировали взрыв на Крымском мосту. «То, что мы видели на выходных, в последние дни – это и есть эскалация. Что неприемлемо», – заявил официальный представитель ООН на вопрос о том, почему со стороны организации не последовало комментариев о произошедшем.