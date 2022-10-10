Движение грузового транспорта по Крымскому мосту возобновят к 16 октября

Полное восстановление Крымского моста может быть проведено в течение полутора месяцев, рассказал глава республики. «Прогноз, могу плюс-минус ошибаться, но в течение месяца-полутора работы по восстановлению должны быть закончены. По крайней мере, пока такие ожидания. Исследования с точки зрения сохранности конструкции проведены. Путь понятен, работы идут, надеемся, что ничто нам не помешает и все будет сделано в кратчайшие сроки», – пояснил Аксенов.