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Общество

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту возобновят к 16 октября

Ведомости

Грузовое сообщение по Крымскому мосту планируется возобновить к 16 октября, сообщил в эфире «России-24» глава Крыма Сергей Аксенов.

«После того, как с фурами за два-три дня растянем ситуацию, все будет штатно, как в мирной жизни. <...> Мы полагаем, что к 16 октября возможно восстановить грузовое сообщение на Крымском мосту», – сказал Аксенов (цитата по ТАСС).

По словам главы Крыма, сейчас очередь из грузовиков на паром составляет порядка 800 машин – около 500 из них находятся в аэропорту Керчи, остальные – на стоянках города. С 11 октября паромы смогут перевозить порядка 140-160 грузовиков в сутки, добавил Аксенов.

Полное восстановление Крымского моста может быть проведено в течение полутора месяцев, рассказал глава республики. «Прогноз, могу плюс-минус ошибаться, но в течение месяца-полутора работы по восстановлению должны быть закончены. По крайней мере, пока такие ожидания. Исследования с точки зрения сохранности конструкции проведены. Путь понятен, работы идут, надеемся, что ничто нам не помешает и все будет сделано в кратчайшие сроки», – пояснил Аксенов.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.

В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибло несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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