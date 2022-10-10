Движение грузового транспорта по Крымскому мосту возобновят к 16 октября
Грузовое сообщение по Крымскому мосту планируется возобновить к 16 октября, сообщил в эфире «России-24» глава Крыма Сергей Аксенов.
«После того, как с фурами за два-три дня растянем ситуацию, все будет штатно, как в мирной жизни. <...> Мы полагаем, что к 16 октября возможно восстановить грузовое сообщение на Крымском мосту», – сказал Аксенов (цитата по ТАСС).
По словам главы Крыма, сейчас очередь из грузовиков на паром составляет порядка 800 машин – около 500 из них находятся в аэропорту Керчи, остальные – на стоянках города. С 11 октября паромы смогут перевозить порядка 140-160 грузовиков в сутки, добавил Аксенов.
Полное восстановление Крымского моста может быть проведено в течение полутора месяцев, рассказал глава республики. «Прогноз, могу плюс-минус ошибаться, но в течение месяца-полутора работы по восстановлению должны быть закончены. По крайней мере, пока такие ожидания. Исследования с точки зрения сохранности конструкции проведены. Путь понятен, работы идут, надеемся, что ничто нам не помешает и все будет сделано в кратчайшие сроки», – пояснил Аксенов.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибло несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.