Мишустин призвал восстановить Крымский мост в сжатые сроки

В ходе совещания вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что, по предварительным данным, два пролета железнодорожного полотна нуждаются в замене. Кроме того, по его словам, нужно устранить повреждения деформационного шва на одной из опор. Эти работы планируется завершить к концу недели.