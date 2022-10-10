Мишустин призвал восстановить Крымский мост в сжатые сроки
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крымский мост должен быть восстановлен в кратчайшие сроки. Он подчеркнул важность этого объекта инфраструктуры.
«Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. Необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки», — сказал премьер на оперативном совещании (цитата по ТАСС).
В ходе совещания вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что, по предварительным данным, два пролета железнодорожного полотна нуждаются в замене. Кроме того, по его словам, нужно устранить повреждения деформационного шва на одной из опор. Эти работы планируется завершить к концу недели.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибло три человека — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста.
9 октября Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. «Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители и заказчики которого — спецслужбы Украины», — заявил президент РФ.
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