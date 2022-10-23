Кулеба опроверг наличие в распоряжении Украины «грязных бомб»
Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет «грязных бомб». Он уверяет, что власти Украины не намерены приобретать такое оружие, так как привержены обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«Ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" столь же абсурдна, сколь опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — написал дипломат в Twitter.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании, США. Российский министр обсудил с коллегами ситуацию на Украине и довел до них свои озабоченности по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы».
Сегодня «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», утверждает агентство. По его данным, руководству Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области и киевскому Институту ядерных исследований поставили задачу изготовить «грязную бомбу».