Кулеба опроверг наличие в распоряжении Украины «грязных бомб»

Сегодня «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», утверждает агентство. По его данным, руководству Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области и киевскому Институту ядерных исследований поставили задачу изготовить «грязную бомбу».