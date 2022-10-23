Шойгу обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине

«23 октября 2022 г. состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Французской Республики Себастьяна Лекорню. Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).