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Шойгу обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, сообщает Минобороны России.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации».

«23 октября 2022 г. состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Французской Республики Себастьяна Лекорню. Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

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Шойгу довел до своего коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

21 октября министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности. 13 мая впервые за почти три месяца состоялся последний разговор глав оборонных ведомств, а 19 мая прошли переговоры между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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